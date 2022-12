Faites en sorte que votre traitement contre la myasthénie fonctionne pour vous

Avec l’immunoglobuline intraveineuse, ou IVIG, et l’échange de plasma, ou PLEX, vous pouvez voir une amélioration en quelques jours. Avec des médicaments oraux comme les stéroïdes, cela peut prendre jusqu’à 2 semaines. Pour les agents épargnant les stéroïdes, cela peut prendre plusieurs mois, voire jusqu’à un an.

Trouver un juste équilibre

Le traitement de la MG consiste à trouver un juste équilibre entre la suppression de la maladie et la minimisation des effets secondaires. Votre médecin peut essayer différentes stratégies pour réduire les effets secondaires et améliorer la tolérance.

Pour la plupart des nouveaux médicaments, ils peuvent commencer à faible dose et l’augmenter progressivement au besoin.

Changer le dosage aide parfois. Par exemple, si vous prenez de la pyridostigmine et que vous avez de la diarrhée, des crampes abdominales ou des crampes musculaires, il peut être utile de passer à une dose plus faible.

Si vous prenez des stéroïdes, votre médecin peut vous recommander de les prendre le matin à jeun pour réduire l’irritabilité de l’estomac et l’insomnie. Le calcium et un supplément de vitamine D peuvent réduire l’impact des stéroïdes sur la densité osseuse. Limiter votre consommation de sucre et de sel peut contribuer à la prise de poids, à la rétention d’eau et à une augmentation de la glycémie et de la tension artérielle.