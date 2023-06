Faites en sorte que les convertisseurs catalytiques soient moins une denrée « chaude » en s’attaquant aux vols à l’échelle nationale – Shaw Local

L’Illinois et d’autres États ont pris des mesures pour arrêter les vols qui sont en augmentation à Chicago et ailleurs. Mais sans action nationale, les équipes de vol ne seront pas dissuadées de vendre leurs biens volés à travers les frontières de l’État sans beaucoup de contrôle.

Les convertisseurs catalytiques sont littéralement une denrée rare, arrachés en quelques minutes au train de roulement des voitures ciblées et, dans de nombreux cas, juste sous le nez des victimes.

Peu importe si les appareils sont peints en rose, comme certains propriétaires de voitures l’ont fait comme moyen de dissuasion potentiel. Les vols de convertisseurs catalytiques sont en hausse ici à Chicago et ailleurs, et la plupart des coupables s’en sortent, selon une enquête récente de Stephanie Zimmermann du Sun-Times.

Seuls 34 des plus de 17 000 incidents signalés à la police de Chicago depuis 2019 ont abouti à une arrestation. Certains Chicagoans frustrés, dont un policier à la retraite qui a parlé avec Zimmermann, ne prennent même pas la peine de signaler le crime. Les réparations peuvent coûter entre 1 000 $ et 2 500 $ ou plus.

Et comme l’a dit un responsable de la police de Chicago à Zimmermann, il ne s’agit pas seulement de crimes contre les biens. Certains propriétaires de voitures ont fini par se faire tirer dessus lorsqu’ils ont affronté des voleurs de convertisseurs catalytiques en flagrant délit.

Ce qui motive le crime : les voleurs cherchent à tirer profit du commerce lucratif des métaux précieux à l’intérieur des appareils – platine, palladium et rhodium. L’Illinois et certains autres États ont pris des mesures pour résoudre le problème, mais il reste encore beaucoup à faire au niveau national pour empêcher les voleurs de vendre les biens volés à travers les frontières des États sans trop de contrôle.

L’Illinois a une loi qui interdit les ventes au comptant de convertisseurs catalytiques de plus de 99 $ et oblige les marchands de métaux à conserver des enregistrements électroniques des transactions impliquant les pièces automobiles. Mais deux mois après l’entrée en vigueur de la loi l’année dernière, les vols de convertisseurs ont atteint leur point culminant, avant de plonger au printemps.

L’Illinois et d’autres États tiennent également les marchands de ferraille pour responsables, c’est un début. Une autre mesure intelligente serait de rendre obligatoire pour les acheteurs et les vendeurs d’être titulaires d’une licence fédérale, comme l’Institut international des métaux précieux pousse

Le Congrès a un projet de loi bipartite en attente, le Preventing Auto Recycling Thefts Act, qui comprend un programme de subventions permettant aux entités d’apposer gratuitement les numéros d’identification des véhicules sur les convertisseurs catalytiques des voitures plus anciennes.

Pendant ce temps, les propriétaires de véhicules doivent prendre des précautions lorsqu’ils le peuvent.

Si vous avez un garage, garez votre voiture à l’intérieur ou investissez environ 100 $ dans un bouclier métallique pour couvrir la zone du train d’atterrissage où se trouvent les convertisseurs, qu’un mécanicien peut installer pour quelques dollars de plus.

Mais ne commettez pas l’erreur d’installer une pince avec des câbles métalliques sur votre pot catalytique. Les voleurs finiront par découper une section beaucoup plus grande, endommageant votre voiture plus qu’ils ne l’auraient fait autrement.

Les accidents de la circulation, les détournements de voiture et les vols de convertisseurs catalytiques se sont tous aggravés avec la pandémie.

Bloquer les discussions sur l’une de ces questions n’est pas une option.

Chicago Sun-Times