faites du vélo, de la randonnée et profitez des food trucks locaux – Shaw Local

1. Faire du vélo Comté de McHenry: Le troisième Pedalpalooza annuel aura lieu ce samedi et ce dimanche. Il serpente à travers les pistes cyclables de Crystal Lake, Richmond, Algonquin, Woodstock, McHenry et plus encore.

Les billets coûtent 35 $ et comprennent un t-shirt et l’accès à des rabais et à des prix de tombola dans plus de 60 entreprises locales participantes le long du sentier. Les arrêts de Pedalpalooza incluent Cafe Olympia, Read Between the Lynes et Crystal Lake Brewery.

Cet événement de collecte de fonds aide la Family Health Partnership Clinic à fournir des soins de santé aux personnes non assurées. Les coureurs peuvent créer leurs propres itinéraires car il n’y a pas de ligne de départ ou d’arrivée officielle. Visite pedalpalooza4fhpc.org pour plus d’informations et pour acheter des billets.

2. Profitez d’un festival de cinq jours : Woodstock organise un festival d’été de cinq jours du mercredi au dimanche sur la place historique de Woodstock et dans le parc Emricson.

De la musique live, des vendeurs, des films dans le parc et des food trucks seront aux deux endroits tout au long du week-end. Le marché fermier de Woodstock, la Woodstock Amazing Race et un événement Sip n Shop font également partie de l’itinéraire du festival. Plus de détails peuvent être trouvés à woodstockilchamber.com/summer-in-the-parks.

3. Explorez la beauté des pollinisateurs : Célébrez la semaine des pollinisateurs du comté de McHenry en visitant les jardins et les prairies de 9 h à midi le samedi. Le Pollinator Talk and Trek est un événement gratuit et familial qui couvre trois endroits. Il y aura des activités, des cadeaux, des randonnées guidées et des visites. Les participants qui se déguisent en leur pollinisateur préféré recevront un prix.

Visitez le jardin des pollinisateurs au parc Petersen à McHenry, observez les papillons à la réserve naturelle de Boloria Meadows à Bull Valley et admirez la vue à la zone de conservation de Boone Creek à Bull Valley. Appelez le 815-687-0350 pour plus d’informations.

4. Festival de rue d’été à McHenry : Taste of McHenry est de 11 h à 17 h le samedi sur West Main Street. Il y aura huit food trucks locaux, des vendeurs, un artiste de ballons et des animations en direct.

Une performance de MarRay Dance Studio, trois groupes et un spectacle de magie sont répertoriés comme divertissement. Le produit de l’événement soutiendra le Centre Alexander Leigh pour l’autisme. L’événement est en entrée libre. Appelez le 779-704-2137 pour plus de détails.

5. Achetez dans un marché d’art local : Art in the Square aura lieu de 16 h à 19 h le dimanche au Historic Woodstock Square. Des artistes locaux vendront leur travail, des sculptures aux travaux fonctionnels et tout le reste, tandis que la musique joue dans les rues.

Visitez ce nouvel événement parrainé par la Clayworkers’ Guild of Illinois qui se poursuivra jusqu’en septembre. Les autres dates incluent le 23 juillet, le 13 août et le 3 septembre. realwoodstock.com/events/sunday-art-in-the-square pour information.

Souhaitez-vous que votre événement figure dans cette rubrique hebdomadaire ? La première étape consiste à soumettre vos événements au calendrier communautaire du Northwest Herald à l’adresse shawlocal.com/northwest-herald/local-events/ où ils sont ensuite pris en compte pour inclusion dans cette fonctionnalité.