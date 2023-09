Dites-le fort et dites-le fièrement : Moi, moi, moi ! OK, peut-être que tu ne veux pas le crier, mais c’est si important.

Prendre du temps pour soi est essentiel pour adopter de saines habitudes. Prenez en charge votre santé et votre bonheur, et vous réduirez votre stress, deviendrez plus productif et aurez plus d’énergie.

Vous pensez peut-être que « tout dépend de moi » est égoïste. Mais considérez ceci : d’autres personnes profitent également de votre « temps pour moi ». Faites des choses qui vous nourrissent mentalement, émotionnellement et spirituellement, et vous apporterez une plus grande patience et une attitude plus positive envers votre des relations. Vous deviendrez un meilleur parent, un meilleur conjoint et un meilleur joueur d’équipe au travail.