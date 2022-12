Faites du riz japonais Kare votre repas préféré

Mais il est difficile de penser à un plat aussi fondamental pour mon sens des possibilités culinaires, ou aussi satisfaisant de manière fiable, que le riz kare. Le véhicule pour votre curry crée des options infinies en soi : vous pouvez utiliser les blocs, qui peuvent être trouvés dans à peu près n’importe quelle épicerie ; ou vous pouvez choisir de former la poudre de curry à partir de rien, en créant votre propre mélange d’épices. Alors que le bloc offre une saveur garantie (c’est vraiment parfait ; un paquet compact d’ingéniosité), parfois je me retrouve à cuisiner pour une foule avec une tolérance plus épicée, ou si je cherche à plier le curry en pâtisseries, peut-être que je voudrai quelque chose d’un peu plus sucré. Et puis il y a la flexibilité inhérente à votre liquide de cuisson : qu’il s’agisse d’eau ou de bouillon, vous avez droit à des possibilités presque infinies. Dans “Japanese Home Cooking” de Sonoko Sakai, par exemple, l’auteur utilise un stock de base de “kombu infusé à froid et de dashi aux champignons shiitake, qui peuvent, comme la brique de curry, être préparés à l’avance”. Curry récompense la flexibilité, et si une version ne fonctionne pas, vous pouvez simplement la changer la prochaine fois.

Ma propre introduction au riz kare est venue d’un restaurant japonais près de l’endroit où j’ai grandi – l’endroit servait des plats pan-asiatiques pour accommoder le quartier, mais leur menu contenait ce que j’ai à dire était le curry de mes rêves. Sa douceur contrastait avec le curry jamaïcain que j’avais eu jusqu’alors. L’épice se trouvait sous le curry thaï que je mangeais chez des amis le week-end. J’ai donc continué à en commander, jusqu’à ce que je m’éloigne et que le restaurant ferme. J’ai pris conscience que ce que je tenais pour acquis était en fait un véritable miracle. Et bien que mes premières tentatives de recréation aient été horriblement infructueuses, je les aimais toujours. Plus je m’éloignais de mon curry idyllique, plus je commençais à voir que le curry de mes rêves pouvait prendre de nombreuses formes différentes.

Au cours des dernières années, le kare rice est entré dans un panthéon singulier de plats dans ma vie – quelque part entre le repas qui occupe une place dans mon répertoire et le plat vers lequel je me tourne quand tout le reste se transforme en poussière. Quand la pâtisserie flambée que mon petit ami et moi avons évoquée s’avère sans objet? Je me tourne vers le curry. Si j’accueille des amis, mais que j’ai réussi à faire une sieste pendant des heures entières de préparation ? Je me tourne vers le curry. Lorsque les caprices de ce pays me submergent, le curry est un élixir sur lequel je peux compter de manière fiable. Cela ne réglera pas tout, exactement, mais cela me réchauffera jusqu’à ce que je sois prêt à remettre les pieds sur terre.

Et quant à la cuisson du riz kare? C’est d’une simplicité stupéfiante : préparez simplement vos protéines et vos légumes. Mettez du riz dans la cuisinière ou votre poêle. Faites sauter et saupoudrez vos garnitures, puis ajoutez votre bouillon jusqu’à ce qu’il mijote, laissant le temps – notre ingrédient le plus important – de fusionner les morceaux individuels en un tout plus grand. Goûtez le curry. Assaisonner en conséquence. Ajustez pour vos amis ou votre partenaire ou vous-même. Vous vous surprendrez à penser au bol suivant avant d’avoir terminé le premier.

Recette: Kare Rice (riz au curry)