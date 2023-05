Faites du nettoyage un jeu d’enfant avec jusqu’à 320 $ de rabais sur les aspirateurs robots Roborock

Si vous êtes à la recherche d’un nouvel aspirateur, pourquoi ne pas passer à un modèle qui fait le travail pour vous ? Les aspirateurs robots sont devenus assez avancés au fil des ans et offrent une grande puissance de nettoyage dans un emballage compact et pratique. Roborock fabrique certains de nos modèles préférés sur le marché, et pour le moment, vous pouvez en acheter un pour moins cher. Amazon offre actuellement jusqu’à 38% de réduction sur certains aspirateurs Roborock, avec des prix à partir de 350 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour ces offres, nous vous recommandons donc de passer votre commande le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Le Roborock S7 est notre aspirateur robot de milieu de gamme préféré sur le marché en 2023. Il dispose de 2 500 Pa d’aspiration puissante, d’une navigation lidar avancée et utilise la technologie ultrasonique pour détecter automatiquement les tapis. Il est également équipé d’une vadrouille intégrée qui frotte jusqu’à 3 000 fois par minute afin de pouvoir nettoyer vos tapis et sols durs en une seule session.

Le modèle de base S7 est en vente pour 400 $, soit 250 $ de réduction sur le prix habituel. Ou vous pouvez passer à la S7Plus pour 680 $, ce qui vous fait économiser 270 $ par rapport au prix habituel. Le S7 Plus ajoute la station de base, qui vide automatiquement le bac à poussière de l’aspirateur afin qu’il puisse fonctionner de manière autonome jusqu’à 60 jours à la fois. Ou, si vous préférez toujours vous occuper de passer l’aspirateur, vous pouvez économiser 100 $ sur ce Aspirateur eau et poussière Roborock Dyad Pro, ce qui fait baisser le prix à 350 $. Il dispose d’une aspiration impressionnante de 17 000 Pa, se nettoie et se sèche pendant son utilisation et ajuste automatiquement la puissance de nettoyage et le débit d’eau en fonction de la saleté des sols.