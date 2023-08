Faites dormir autant de chats que possible dans ce jeu d’arcade Apple

Jeudi, Apple Arcade a ajouté Nékogrammes Plus à sa bibliothèque de jeux, et ce jeu de puzzle est parfait pour les amoureux des chats. Si vous êtes abonné à Arcade aux pommes (5 $, 5 £ ou 8 AU $ par mois), vous pouvez jouer à ce jeu sans frais supplémentaires, et sans publicité ni achats intégrés (c’est pourquoi cette version s’appelle « Nekograms Plus » sur l’App Store).

Ce jeu a été développé par Ciel affamé, un studio qui a développé diverses applications de réalité augmentée, des applications à écran tactile et d’autres expériences numériques. Le studio a développé son premier titre auto-publié, Nekograms, en 2021.

Le but de ce jeu est simple : amener tous les félins à l’écran pour faire une sieste. Vous devez faire glisser les chats et les oreillers autour des obstacles et entre eux en aussi peu de mouvements que possible jusqu’à ce que tout le monde ait un oreiller sur lequel se reposer.

Trouver un endroit confortable pour tout le monde peut parfois donner l’impression de rassembler des chats – jeu de mots. Les chats ne peuvent se déplacer qu’horizontalement, tandis que les oreillers ne peuvent se déplacer que verticalement, et certains chats sont de longs garçons et bloquent votre chemin ou prennent plusieurs oreillers. Mais la partie la plus difficile pourrait être de réveiller un chat sans méfiance et d’entendre son petit cri de surprise qui vous donne envie de le faire reculer et de vous excuser pour le dérangement.

Vous pouvez jouer à ce jeu, et plein d’autres, dans Apple Arcade pour 5 $ par mois ou 60 $ par an. Vous pouvez également essayer Apple Arcade gratuitement pendant un mois avec votre première inscription, ou vous pouvez obtenir un essai gratuit de trois mois lorsque vous achetez un nouvel appareil Apple. Pour accéder à Apple Arcade, ouvrez l’App Store sur votre appareil iOS et appuyez sur le joystick dans la barre de menus.