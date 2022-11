Faites don d’un manteau neuf ou légèrement utilisé pour garder quelqu’un au chaud dans le comté de Will – Shaw Local

Si vous vous êtes emmitouflé contre les températures froides du comté de Will ces derniers jours, imaginez affronter la chute de mercure sans manteau.

Heureusement, les organisations collectent encore des manteaux neufs et légèrement usagés et les distribuent à ceux qui en ont besoin. Voici comment vous pouvez aider.

La troupe d’éclaireuses n ° 75915 organise une collecte de manteaux jusqu’au 1er décembre. Faites don de manteaux neufs ou légèrement usagés dans le vestibule du Manhattan Village Hall ou à Manhattan Park District, Manhattan Beauty Techs ou Mokena U-Haul. Les manteaux seront donnés à MorningStar Mission à Joliet. Pour plus d’informations, envoyez un e-mail à GSTROOP75915@yahoo.com.

I’ve Been Mended Inc., une garde-robe communautaire gratuite, recueille des manteaux, des écharpes et des chaussettes jusqu’en janvier 2023. Déposez les articles de 13 h à 17 h du mardi au jeudi et de midi à 14 h le samedi au 310 N. Hammers à Joliet. Pour plus d’informations, appelez le 815-388-7888.

La Fondation Justice for Wives organise une collecte de jouets et de manteaux de Noël jusqu’au 11 décembre. Pour information, visitez justiceforwives.com.

L’église catholique St. Anthony de Joliet recueille des manteaux, des couvertures, des vêtements chauds, des chauffe-mains, des bottes, des articles de toilette de petite taille et des collations pour les sans-abri. Pour plus d’informations, appelez le bureau de l’église au 815-722-1057.

Enfin, si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’un manteau, Our Caring Closet NFP à Wilmington distribuera du matériel d’hiver gratuit de 9 h à midi le 3 décembre et le 17 décembre à Our Caring Closet, 205 N. First St. à Wilmington .

[ Wilmington’s ‘free’ store runs on donations, volunteers and prayer ]

En plus des manteaux neufs, l’association distribuera également des pantalons de neige, des gants, des mitaines, des foulards, des tuques et des bottes pour enfants et adultes. Pour information, composez le 815-476-0900 ou visitez facebook.com/OurCaringClosetNFP.