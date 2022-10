Faites disparaître les pores avec ce produit de soin coréen – Hollywood Life

Crédit image : Pixel-Shot/Adobe

Se regarder dans le miroir et voir des points noirs peut être tellement frustrant. Vos pores sont toujours énormes, peu importe le produit que vous utilisez. Vous avez épuisé presque toutes les options (et votre portefeuille), mais vous n’arrivez pas à trouver quelque chose qui vous donnera une peau claire et sans pores. Heureusement, il y a de l’espoir pour votre teint. COSRX propose un produit de soin de la peau qui change la vie et qui élimine ces points noirs incessants tout en réduisant l’apparence des pores dilatés.

Ce liquide de soin coréen est si bon qu’il fait partie des produits “Amazon’s Choice”. Sa formule contient 4% de BHA (salicylate de bétaïne), lui conférant le pouvoir de resserrer les pores et exfolie en douceur les cellules mortes de la peau. Cela laisse votre peau avec un éclat naturel et éclatant.

COSRX BHA Blackhead Power Liquid 100 ml: 19 $ (Orig. 24 $) – Achetez-le sur Amazon

Le combattant des points noirs de COSRX tire également parti des pouvoirs d’ingrédients naturels tels que l’eau d’écorce de saule, qui aide également à l’exfoliation.

Mais ne vous contentez pas de nous croire sur parole, découvrez ce que cet acheteur vérifié sur Amazon fallait dire à propos de ce produit :

“[…] GARÇON après une semaine et demie, mes pores sur mon nez avaient complètement disparu. […] Après l’avoir utilisé pendant quelques mois, je sens que ma peau est très équilibrée et je ne pourrais pas être plus satisfaite. Continuez simplement à l’utiliser et vous verrez des résultats ! »

La formule est entièrement doux pour la peau et ne contient ni parabènes, ni sulfates, ni phtalates. Il est également hypoallergénique et convient à presque tous les types de peau. La vraie meilleure partie est que cette marque est sans cruauté, vous pouvez donc donner à votre visage un éclat radieux sans culpabilité.

Habituellement, cela sauveur minimisant les pores est au prix de 24 $, mais il est actuellement en vente à plus de 20 % de réduction, ce qui ramène le prix à seulement 19 $. Alors arrêtez de gaspiller de l’argent sur des produits coûteux et sur-médiatisés. Au lieu de cela, gâtez votre peau avec une bouteille de ce liquide révolutionnaire qui élimine les points noirs avant l’expiration de cet accord.