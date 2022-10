Faites des plans pour vous préparer à l’automne avec le Geneva Park District – Shaw Local

La nature fait des plans. Des plans pour nous guider d’une saison à l’autre. Les chants des colibris s’estompent au milieu du craquement des feuilles sous les pieds et, au fur et à mesure que ces plans se déroulent, il est dans notre nature de nous pencher également sur ces changements, modifiant ce qui nous apporte du confort. Le doux parfum du maïs grillé est finalement remplacé par l’arôme des pommes cuites au four, et nous rayons la lotion solaire de nos listes de courses pour faire place à tout ce qui est épicé à la citrouille.

Ici, au Geneva Park District, nous vous invitons à faire des plans avec nous alors que nous célébrons la saison avec des événements et des activités – dont certains sont des favoris annuels – ainsi que de nouveaux ajouts qui pourraient bien devenir de nouveaux favoris.

Trek-N-Treat : Les bois effrayants vous attendent, mais les enfants costumés seront récompensés par des friandises ! Portez votre costume et partez en randonnée dans la prairie du Peck Farm Park. Les participants âgés de 6 à 9 ans résolvent les énigmes pour trouver des surprises et des friandises. Deux événements auront lieu : de 13 h 30 à 14 h 30 le samedi 15 octobre et de 10 h à 11 h le dimanche 23 octobre. L’inscription est recommandée.

Évadez-vous du manoir : De 13 h à 21 h le samedi 15 octobre, le centre de loisirs Stephen Persinger se transforme en infirmerie du Dr Ingrid – mystérieuse et peut-être hantée ! Des groupes de 10 résoudront des problèmes pour s’échapper en 30 minutes. Recommandé pour les 6 ans et plus. Inscrivez-vous en individuel ou en groupe pour un créneau horaire. Si vous avez déjà participé et déjà résolu les énigmes, nous avons d’excellentes nouvelles ! Notre équipe a créé un NOUVEAU thème et une série de casse-tête, donc chaque année est une nouvelle expérience ! L’inscription est obligatoire en ligne pour sélectionner votre créneau horaire.

Défilé de chiens Howl O’Ween : Amenez vos chiens et habillez-vous pour impressionner de 9 h à 9 h 30 le samedi 22 octobre au parc Peck Farm! L’inscription est obligatoire pour cet événement GRATUIT. L’espace est limité. Des prix seront décernés pour les costumes les plus créatifs, les plus drôles et les plus effrayants.

Fête d’Halloween : Après la parade des chiens, traversez la rue pour un plaisir encore plus effrayant ! De 10 h à 13 h le samedi 22 octobre, les enfants et leur famille pourront profiter de jeux, d’un « savant fou », d’un concours de déguisements, d’une chasse aux œufs d’Halloween, d’animations, de jeux gonflables et plus encore ! Cet événement est adapté aux enfants de 14 ans et moins. Les adultes sont libres. Inscrivez-vous en ligne.

Remise en forme d’automne : Cet automne, BestLife Fitness a ajouté plus de 10 nouveaux cours de fitness à sa programmation, et les deux sites acceptent actuellement de nouveaux membres. Que votre objectif soit de trouver votre prochaine piste intérieure préférée ou de vous connecter avec un entraîneur personnel, nous vous invitons à vous arrêter et à voir ce qui vous inspire à vivre votre meilleure vie !

Laura Sprague est responsable du marketing et du parrainage pour le Geneva Park District, qui aspire à améliorer la qualité de la communauté et à inspirer les résidents à vivre leur meilleure vie. Elle peut être contactée à lsprague@genevaparks.com.