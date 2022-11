Faites de votre prochaine mise à niveau un Motorola Edge 30 Ultra ou Neo.

Si vous recherchez votre prochaine mise à niveau, la série Edge 30 de Motorola devrait figurer fermement sur votre liste restreinte.

Il y a deux modèles en particulier qui se démarquent : le Edge 30 Ultra et le Edge 30 Neo. L’Ultra, comme son nom l’indique, se situe au sommet de la gamme mais est beaucoup plus abordable que la plupart des téléphones phares Android.

Le Neo est impressionnant pour d’autres raisons, offrant plus de fonctionnalités que ce à quoi vous vous attendiez pour le prix.

Voici quatre raisons pour lesquelles vous serez tenté d’être chacun.

Motorola Edge 30 Ultra

L’Ultra est un téléphone saisissant grâce à un écran grâce à son magnifique écran de 6,67 pouces qui s’étend jusqu’aux bords. Ses couleurs sont vraiment éclatantes, mais c’est le défilement super fluide que vous apprécierez probablement encore plus.

Mais c’est la grande caméra à l’arrière qui capte vraiment votre attention. C’est grand pour une raison : derrière l’objectif se trouve un énorme Capteur 200 mégapixels.

Pour mettre cela en contexte, la plupart des téléphones n’ont même pas encore d’appareil photo de 50 mégapixels. Cela signifie que l’Edge 30 Ultra est capable de capturer une quantité incroyable de détails et cela devient vraiment utile lorsque vous souhaitez recadrer une photo.

Même si vous la recadrez de manière significative, la photo résultante reste nette et détaillée. Et cette caméra fonctionne aussi bien la nuit que le jour. De plus, il enregistrera des vidéos jusqu’à 8K.

Ce n’est pas un poney à un tour : c’est un véritable produit phare avec des performances optimales grâce aux dernières Processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 ainsi que la prise en charge de la 5G.

Il y a beaucoup de puissance pour n’importe quelle tâche, que vous éditiez des photos ou des vidéos, que vous jouiez à des jeux ou que vous diffusiez simplement une vidéo.

Bien qu’elle dure toute la journée, la recharge de l’Edge 30 Ultra se fait en un éclair grâce à charge ultra-rapide. À vide, une charge complète à l’aide du chargeur inclus prend moins de 30 minutes. Même une charge de 7 minutes suffit pour 12 heures d’utilisation.

De plus, il y a aussi une charge sans fil intégrée et vous pouvez même partager de l’énergie avec un ami en rechargeant son téléphone, tant qu’il dispose également d’une charge sans fil.

Motorola Edge 30 Neo

L’Edge 30 Neo est une alternative pour ceux qui recherchent quelque chose de plus abordable.

Comme l’Ultra, il a un écran presque bord à bord, bien que légèrement plus petit à 6,28 pouces. Il utilise la même technologie AMOLED, ce qui signifie des couleurs vives et lumineuses et la possibilité de rester toujours allumé pour des informations utiles telles que la date, l’heure et les notifications.

Encore une fois, vous bénéficiez de défilement super fluide en raison du taux de rafraîchissement de 120 Hz de l’écran, ce qui rend la navigation sur les réseaux sociaux une expérience beaucoup plus agréable que sur un téléphone avec un écran de 60 Hz, ce qui est la norme et – bien sûr – est deux fois moins fluide.

Il n’a peut-être pas l’énorme appareil photo de 200 mégapixels de l’Edge 30 Ultra, mais le Neo est très capable pour les photos et les vidéos. Son principal Appareil photo 64 mégapixels est équipé de l’OIS – stabilisation optique de l’image – qui neutralise les mains tremblantes et garantit que vous vous retrouvez avec des photos nettes, et aide à éviter les images floues la nuit.

Il y a aussi une caméra selfie de 32 mégapixels intégrée à l’écran. C’est génial non seulement pour les selfies mais aussi pour les appels vidéo.

Comparé au téléphone à partir duquel vous mettez à niveau, l’Edge 30 Neo est probablement dans une autre ligue en matière de charge. Équipé de 68W Charge TurboPowervous bénéficierez de 12 heures d’autonomie en le branchant pendant seulement 10 minutes.

Contrairement à la plupart des autres téléphones de milieu de gamme, le Neo propose également une charge sans fil, ce qui signifie qu’il n’y a pas de soucis avec les câbles.

Ce n’est pas en reste non plus. Il y a 5G pour des vitesses de téléchargement fulgurantes, 128 Go de stockage pour vos applications, photos et vidéos, plus un puissant Processeur Qualcomm Snapdragon 695.

En plus de Black Onyx, le Neo est également disponible en Very Peri *, une couleur exclusive à Carphone Warehouse et Currys.

