Faites de grosses affaires sur les nouveaux produits Apple chez Woot

Si vous êtes un fan d’Apple, vous savez que les produits de l’entreprise sont proposés à des prix élevés – et bien offres peut être difficile à trouver, en particulier auprès d’Apple directement. Cependant, à l’heure actuelle, Woot propose de nouveaux iPad, MacBook et iPad à boîte ouverte disponibles à prix réduit. Les articles seront expédiés dans des boîtes Apple d’origine et bénéficient d’une garantie Woot de 90 jours. Ces offres sont disponibles jusqu’au 16 février jusqu’à épuisement des stocks – cependant, certains modèles ont déjà commencé à se vendre, nous vous recommandons donc de faire votre achat le plus tôt possible pour la meilleure sélection.

Si vous avez cherché offres sur les tablettesil y a quelques iPad options disponibles maintenant. Découvrez le 2020 . Le modèle Wi-Fi de base avec 64 Go de stockage est réduit de 99 $, ce qui porte le prix à 500 $. Il arbore un écran à rétine liquide de 10,9 pouces et la puce bionique A14 avec moteur neural, en plus d’avoir jusqu’à 10 heures d’autonomie par charge. Il prend en charge l’Apple Magic Keyboard, le Smart Keyboard Folio et l’Apple Pencil de 2e génération, mais ces accessoires sont vendus séparément. Le 2020 est également disponible, avec des prix allant de 380 $ à 500 $, selon le modèle que vous choisissez, avec le prix le plus bas disponible sur la version Wi-Fi 32 Go.

Cependant, certaines personnes ont besoin d’un poste de travail complet. Pour une centrale électrique solide sur laquelle vous pouvez compter, il peut être intéressant d’investir dans le MacBook Pro. Vous pouvez obtenir plusieurs modèles 2021 à prix réduit, y compris celui-ci pour 2 750 $ (économisez 749 $). Il arbore la puce Apple M1 Max, ainsi que 1 To de stockage SSD et 32 ​​​​Go de RAM. Le Le modèle MacBook Pro de cette vente est disponible pour 1 470 $ – une remise de 529 $ – qui est livré avec une puce M1 Pro, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage SSD.

Et si vous cherchez un ordinateur de bureau, vous pouvez économiser 300 $ sur le 24 pouces . Cet iMac gagné une place sur notre liste pour meilleurs ordinateurs de bureau pour 2023. Ce modèle dispose de 256 Go de stockage SSD et de 8 Go de RAM, ainsi que de la puce Apple M1. Il dispose également d’une caméra HD 1080p et d’une matrice de trois micros pour que vous puissiez facilement discuter en vidéo, ainsi que d’un système audio à six haut-parleurs. De plus, cet ordinateur de bureau prend en charge le Wi-Fi 6, vous pouvez donc accéder à des vitesses ultra-rapides avec le bon routeur.

