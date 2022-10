Faites de bonnes affaires avec l’événement “Prime Time Savings” de Therabody

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de CNET sur tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Amazon pourrait organiser une seconde surprise Premier jour événement avec une tonne d’offres, mais de nombreux autres détaillants se précipitent sur l’action précoce avant Vendredi noir les ventes commencent officiellement, et Therabody ne fait pas exception.

Si vous cherchez des moyens d’accélérer votre récupération après l’entraînement, Therabody propose un certain nombre d’excellents produits à découvrir. Sa gamme de pistolets de massage est parfaite pour aider à soulager les douleurs musculaires, tandis que leurs manchons de compression peuvent aider à réduire l’inflammation. De plus, ils ont un certain nombre d’autres excellents produits pour vous aider à récupérer. Et maintenant jusqu’au 12 octobre, certains des appareils les plus populaires de l’entreprise sont .

Therabody’s dispose d’un bras rotatif et d’une poignée multiprise ergonomique ainsi que d’une plage de vitesse personnalisable et d’un écran OLED qui vous permet de voir la force que vous utilisez. Il est livré avec six accessoires et offre jusqu’à 300 minutes d’autonomie. Au cours de cette vente, vous pouvez en acheter un pour 499 $, ce qui vous permet d’économiser 100 $ sur le prix catalogue. Et si c’est un peu cher, il y a un rabais de 20 $ sur le portant le prix du pistolet de massage portatif à seulement 179 $.

La gamme RecoveryAir offre une compression qui imite le massage et aide à soulager les douleurs musculaires, la raideur et l’enflure. Les 1 299 $ n’est que de 999 $ en ce moment, ce qui vous permet d’économiser 300 $ sur le prix catalogue, et le est de 599 $, contre 699 $. Les deux offrent une compression, mais la version Pro a plus de personnalisations.

La série Wave de rouleaux vibrants bénéficie également de remises impressionnantes, avec le seulement 99 $ après un rabais de 50 $, et le et arborant des rabais de 20 $, portant les prix à 79 $ et 59 $, respectivement. Les appareils de thérapie par vibration peuvent réduire la tension et améliorer le mouvement vers les zones ciblées.

Et si vous avez besoin d’une stimulation musculaire, le PowerDot regroupe les concepts de NMES et de TENS dans un pod que vous pouvez utiliser n’importe où. Il est entièrement contrôlé par l’application PowerDot, ce qui facilite la stimulation musculaire électrique en guidant et en personnalisant votre intensité et le placement des électrodes. La est disponible pour 159 $ (économisez 40 $), ou si vous voulez une paire où vous pouvez stimuler les deux côtés de votre corps en même temps, prenez le pour 274 $ (économisez 75 $).

