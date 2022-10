Faites de beaux rêves pour les amateurs de zombies alors que Nightmare on Chicago Street emballe le centre-ville d’Elgin – Shaw Local

Le retour de Nightmare on Chicago Street était un rêve devenu réalité pour les amateurs de zombies samedi à Elgin.

Après avoir été annulé les deux dernières années en raison de la pandémie de COVID-19, un fléau de morts-vivants s’est déchaîné sur le centre-ville.

Les monstres des égouts étaient un nouvel ajout à la gamme des morts-vivants cette année à Nightmare sur Chicago Street au centre-ville d’Elgin. (Rick West)

“Je suis tellement heureuse d’être de retour ici”, a déclaré Jennifer Rodriguez de Hanover Park, son visage d’un blanc fantomatique avec des accents rouge sang. Elle a dit que c’était la quatrième fois qu’elle assistait à Nightmare.

“Ça m’a tellement manqué.”

Des étincelles volent alors que Lady India se produit au Thunderdome samedi pendant Nightmare sur Chicago Street au centre-ville d’Elgin. (Rick West)

Plus de 300 artistes, dont des acteurs zombies, des musiciens et des danseurs, se sont promenés dans les rues du centre-ville et se sont divertis sur plusieurs scènes.

Freddrick Wimms, qui est le directeur créatif de facto de l’événement, a déclaré que le travail se poursuivait depuis des mois, mais que l’installation ne pouvait avoir lieu que dans quelques jours avant samedi. Il courait toujours pour mettre la touche finale aux présentoirs alors que les portes s’ouvraient à 18 heures.

Les festivaliers prennent des photos d’un groupe de fans de Child’s Play samedi lors de Nightmare on Chicago Street au centre-ville d’Elgin (Rick West)

“Ce fut une semaine super stressante, mais nous l’avons fait”, a-t-il déclaré. “Les deux dernières années où nous ne l’avons pas fait, ça m’a manqué de tout mon cœur.”

La ville a commencé tardivement à planifier Nightmare en raison de l’incertitude entourant la pandémie. Au moment où ils étaient raisonnablement sûrs qu’il serait sûr d’organiser l’événement, la hausse des coûts et la pénurie de locations, de matériaux de construction et de main-d’œuvre ont conduit le conseil municipal à voter contre sa tenue cette année. Mais le conseil municipal a reconsidéré après le tollé général et a ajouté plus de 50% au budget pour couvrir l’augmentation des coûts.

Les rues étaient remplies de toutes sortes de créatures pendant Nightmare on Chicago Street au centre-ville d’Elgin samedi. (Rick West)

Kate O’Leary, coordonnatrice des événements spéciaux d’Elgin, a déclaré tôt dans la soirée que l’événement était en bonne voie d’atteindre sa capacité de 15 000 personnes.

Tout le monde a du temps pour des selfies pendant Nightmare on Chicago Street au centre-ville d’Elgin samedi. (Rick West)

« Les gens voient le caractère unique de ce que nous faisons et c’est très gratifiant », dit-elle. «Ce sont des mois et des mois de travail acharné que vous pouvez enfin voir sous vos yeux. Maintenant que ça va, c’est un énorme soulagement, et je ressens beaucoup d’émotions en ce moment.

https://www.dailyherald.com/news/20221022/sweet-dreams-for-zombie-lovers-as-nightmare-on-chicago-street-packs-downtown-elgin