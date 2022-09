Faites confiance à des élections libres, justes et honnêtes – Shaw Local

En tant qu’électeur strictement indépendant, je ressens une parenté avec Mercutio dans “Roméo et Juliette” de Shakespeare quand il dit “Un fléau sur vos deux maisons” quand il s’agit à la fois des démocrates et des républicains.

Je ne suis pas d’accord avec les démocrates quand ils versent de l’argent dans les campagnes des républicains extrémistes, pensant qu’ils seront plus faciles à battre. Ne se souviennent-ils pas qu’en 2016, Hillary Clinton a battu le “plus facile à battre” Donald Trump par 2,9 millions de voix, mais a quand même perdu les voix qui comptaient vraiment ? N’oubliez pas que les républicains peuvent aussi jouer à ce jeu.

Cela me rend furieux quand j’entends des républicains dire, des mois avant les élections, que la seule façon pour les républicains de perdre est s’il y a fraude et que les élections sont truquées. N’oubliez pas que les démocrates peuvent aussi jouer à ce jeu.

La confiance dans des élections libres, équitables et honnêtes est le fondement de notre démocratie, et lorsque cette confiance s’effondre, notre démocratie vacille au bord de l’autocratie. Demandez simplement au peuple hongrois.

Sur un sujet plus spécifique, lors de la conférence de presse du candidat au poste de gouverneur de l’Illinois, Darren Bailey, le 26 juillet à Springfield, Bailey a déclaré : « J’ai traité avec (le représentant américain) Adam Kinzinger tout seul. J’ai fait mes déclarations. Je ne suis d’accord avec rien de ce qu’Adam Kinzinger représente. Et j’ai fait une déclaration, alors vous l’avez.

Je suis convaincu que les preuves montrent qu’Adam Kinzinger représente la vérité, l’honnêteté et l’intégrité. Kinzinger traite les opposants avec dignité et respect, et ses conclusions sont fondées sur des preuves, la raison, la rationalité et la pensée critique. Il a fait preuve de gentillesse et de compassion envers les autres.

Prendre Bailey au mot qu’il n’est pas d’accord avec tout ce que représente Kinzinger signifie que Bailey n’embrasse aucune des valeurs positives énumérées ci-dessus, les valeurs qui indiquent une personne de bonne moralité.

David Thiessen

Woodstock