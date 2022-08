Faites ces 10 choses en premier avec votre Galaxy Z Flip 4

Notre examen du Galaxy Z Flip 4 devrait être ici sous peu, et alerte spoiler – je suis un grand, grand fan, en dehors de l’appareil photo. Mais comme beaucoup d’entre vous ont probablement déjà leurs appareils et que l’examen n’est pas aussi important pour le moment, nous voulions sortir cette vidéo. Oui, c’est l’heure des «10 premières choses à faire», car vous devez être un champion du jour 1 avec votre nouveau téléphone Flip.

Dans cette plongée profonde sur le 10 premières choses à faire avec votre Galaxy Z Flip 4, nous parcourons la personnalisation de l’écran de couverture pour un maximum de commodité, la réduction des animations gonflées de Samsung, comment masquer tous ces satanés raccourcis Samsung Wallet, le mieux était de personnaliser votre écran d’accueil et les zones de réglages rapides, et les fonctionnalités avancées pour allumer. Nous vous montrons également le moyen le plus rapide de profiter du mode Flex de ce pliable.

Comme toujours, c’est long avec des tonnes de trucs et astuces, mais nous aimons parler de la raison pour laquelle chacun de ces changements vaut la peine d’être examiné dès le départ. C’est ce que nous faisons.

Vous aimez votre Flip 4 jusqu’à présent ?