Êtes-vous fatigué des cheveux secs et crépus et cherchez des moyens de retrouver leur brillance?

Eh bien, l’hiver et le cuir chevelu sec et squameux sont étroitement liés. Ne vous laissez pas tracasser par les problèmes de cuir chevelu, car il existe une variété de remèdes naturels à votre secours. Essayez ces traitements curatifs maison extrêmement utiles et voyez la différence en semaines.

1. Masque capillaire aux œufs: Préparez un masque capillaire avec deux blancs d’œufs (vous pouvez également utiliser 1 œuf, en fonction du volume de vos cheveux), 2 cuillères à soupe de lait caillé, 1 cuillère à soupe de miel et ajoutez du citron vert. Appliquez le masque sur votre cuir chevelu et laissez reposer pendant 20 minutes. Rincer les cheveux avec un shampooing doux sans sulfate. Les protéines, la vitamine C et l’effet hydratant du miel sont très bénéfiques pour vos cheveux secs et crépus. Utilisez ce pack régulièrement deux fois par semaine et voyez par vous-même la différence. Vous obtiendrez une texture de cheveux saine et brillante avec ce masque DIY.

2. Masque capillaire à la banane: faites un masque avec de la purée de banane, de l’huile d’olive et appliquez soigneusement sur votre cuir chevelu. Après avoir laissé reposer pendant environ une heure, rincez vos cheveux à l’eau tiède. Le potassium de la banane est parfait pour traiter la sécheresse, les pointes fourchues. Il donne de la douceur et augmente l’élasticité des cheveux.

3. Massage à l’huile chaude: C’est un remède hautement recommandé, éprouvé et testé depuis des siècles. Faites chauffer de l’huile, laissez-la reposer pendant un moment et massez doucement en mouvements circulaires sur tout votre cuir chevelu. Ensuite, enroulez une serviette chaude autour de votre tête. Cela rend les cheveux extrêmement doux, aide le cuir chevelu à reconstituer l’humidité perdue, l’huile pénètre dans les fibres capillaires et les nourrit. Ce massage est aussi une bonne technique de conditionnement en profondeur que n’importe quel salon.

4. Masque à la gélatine: Préparez un masque avec 1 cuillère à soupe de gélatine, vinaigre de cidre de pomme, quelques gouttes d’huiles essentielles telles que rose, jasmin, romarin, sauge sclarée et 1 tasse d’eau tiède. Laissez le masque sur vos cheveux pendant 15 minutes puis rincez à l’eau tiède. Le masque est excellent car vous obtenez une nutrition complète et vous obtenez des cheveux lisses et soyeux, sans place pour le cuir chevelu squameux et sec.

5. Huile de ricin ou pâte d’avocat: Le ricin a des propriétés oméga-9 qui permettent au sit d’agir comme protecteur thermique. Massez l’huile de ricin avec de l’huile d’amande sur votre cuir chevelu, ajoutez-y des fleurs d’hibiscus séchées. Les ingrédients renforceront vos cheveux en raison de la présence de flavonoïdes, de vitamine E et d’acides aminés. Vous pouvez également alterner le pack avec de la pâte d’avocat et de l’œuf. Les graisses saturées, les vitamines A, E et les minéraux qu’il contient sont un excellent moyen d’obtenir une crinière épaisse et brillante.