Faites attention pour qui vous votez – Shaw Local

Nous sommes à l’aube de la saison politique américaine où la droite dure dessine une perle sur le grand centre de la vie américaine.

Les nombreuses élections aux niveaux local, étatique et fédéral exigent toutes attention et confiance. Nous avons besoin de confiance. Lorsque nous achetons une boîte de soupe aux tomates, nous espérons qu’il y aura de la soupe aux tomates à l’intérieur de la boîte. Nous devons faire preuve de plus de discernement lorsque nous examinons comment voter.

Les consultants politiques déforment les choses pour que nous votions « oui », mais l’impact est en réalité un « non ». C’est un vieil axiome que si vous me dites qui sont vos amis, je vous dirai qui vous êtes – une maxime à considérer avant de voter.

L’ambition est un maître dur. Cela transforme de nombreux demandeurs d’emploi en acteurs cyniques dont les principes et les objectifs ambitieux deviennent secondaires (ou plus loin dans la ligne sinueuse des compromis) et sont abandonnés à l’objectif le plus unique de simplement garder le bureau, les avantages et le rugissement de la foule. .

Il y a une histoire politique à propos d’un candidat qui a dit au public qu’il se présentait pour faire le plus de bien au plus grand nombre. Lorsqu’on lui a demandé en privé quel était le plus grand nombre de personnes, il a répondu “numéro un”. Ce cynisme semble avoir cessé d’être humoristique alors que nous voyons de plus en plus d’élus chercher de bonnes lois pour leurs bailleurs de fonds, faire des promenades en jet sur des îles privées et négocier des actions sur des informations privilégiées. C’est une partie de l’univers où la trahison d’un conjoint à qui un vœu a été prononcé est monnaie courante, et les vœux de protéger la Constitution sont des mots vaporisés quelques secondes après les avoir prononcés.

Pourquoi cela devrait-il être une nouvelle, et encore moins une nouvelle surprenante, d’entendre un candidat soutenir des restrictions raisonnables sur les ventes d’armes à feu, ou que les milliardaires devraient payer des impôts proportionnels aux greffiers qui apposent des timbres sur les chèques postés à leur membre du Congrès préféré qui se bat pour protéger leur richesse gonflée ? Avons-nous vraiment besoin d’avoir des gens au pouvoir qui nient que les élections puissent être gagnées équitablement ? Les gens devraient-ils être au pouvoir s’ils font plus pour protéger le droit de massacrer des gens avec des armes de qualité militaire que pour protéger les enfants dans les écoles contre de telles agressions ?

Je crois que cet État et ce pays bénéficient d’avoir deux partis viables dans la gouvernance. Je ne pense pas qu’une opposition bloquée à « l’autre » soit meilleure que le pas de l’oie que nous avons partout où le régime du parti unique conduit inévitablement à l’élimination de la liberté de la presse et de la liberté d’expression. Pourtant, la haine attire l’argent, comme nous l’avons vu dans la divulgation financière d’Alex Jones ; les mensonges trouvent toujours des followers et les followers votent. Les personnes qui recherchent un gouvernement qui peut faire ce que les gouvernements sont censés faire avec le consentement des gouvernés, le font conformément à la loi et obtiennent justice sans favoritisme.

Nous avons des personnes sur le bulletin de vote qui répondent à mon espoir décroissant d’un avenir aussi bon que notre passé. Un passé et un avenir qui n’étaient pas et ne seront pas parfaits, mais de bonnes personnes en poste, des commissions scolaires au bureau national, peuvent nous conduire vers cet avenir meilleur.

Edouard Marth

Saint-Charles