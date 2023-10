Fait rare, le président exécutif de Ford appelle l’UAW à conclure un accord et à mettre fin aux négociations « acrimonieuses »

DEARBORN, Michigan — Moteur Ford Le président exécutif, Bill Ford, a averti lundi qu’une grève en cours du syndicat United Auto Workers menaçait les moyens de subsistance futurs de l’entreprise ainsi que de l’industrie automobile américaine.

Ford, qui participe aux négociations de l’UAW depuis 1982, a supplié les membres et les dirigeants syndicaux de travailler avec l’entreprise, plutôt que contre elle, pour parvenir à un accord de principe visant à « mettre fin à ce cycle de négociations acrimonieuses ».

De tels commentaires de la part de l’arrière-petit-fils du fondateur de l’entreprise, Henry Ford, ne sont pas habituels lors des négociations contractuelles avec l’UAW.

« Nous sommes à la croisée des chemins », a déclaré Ford lors d’une conférence de presse dans l’immense complexe Rouge de l’entreprise, dans la région métropolitaine de Détroit. « Choisir la bonne voie ne concerne pas seulement l’avenir de Ford et notre capacité à être compétitif. Il s’agit de l’avenir de l’industrie automobile américaine.

Ford, avant de prendre la parole sur scène, a déclaré aux journalistes qu’il souhaitait « élever » la conversation sur les négociations contractuelles. Ford a déclaré qu’il ne voulait pas être personnel dans ses remarques car « cela n’a pas d’importance » à ce stade.

«Les dirigeants de l’UAW nous ont traités d’ennemis dans ces négociations. Mais je ne considérerai jamais nos salariés comme des ennemis. Cela ne devrait pas être un combat entre Ford et l’UAW », a déclaré Ford. « Cela devrait être Ford et l’UAW contre Toyota et Honda, Tesla et toutes les entreprises chinoises qui veulent entrer chez nous. »

Le président de l’UAW, Shawn Fain, a contré le plaidoyer de Ford en augmentant la pression.

« Bill Ford sait exactement comment régler cette grève. Au lieu de menacer de fermer le Rouge, il devrait appeler [Ford CEO] Jim Farley, dites-lui d’arrêter de jouer à des jeux et de conclure un accord, ou nous fermerons le Rouge pour lui », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Il ne s’agit pas de l’UAW et de Ford contre les constructeurs automobiles étrangers. Ce sont les travailleurs de l’automobile du monde entier qui s’opposent à la cupidité des entreprises. Si Ford veut devenir le constructeur automobile entièrement américain, il peut payer des salaires et des avantages sociaux entièrement américains. Les travailleurs de Tesla, Toyota, Honda et autres ne sont pas des ennemis : ils sont les membres de l’UAW du futur.»

Ford n’a pas menacé de fermer le Complexe Rouge dans ses propos. Il a mentionné que si les constructeurs automobiles américains comme Ford perdaient face à la concurrence, alors des emplois, des investissements futurs et « des usines comme celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd’hui » seraient perdus.

Les remarques de Ford interviennent après une semaine de discussions controversées entre l’entreprise et l’UAW, au cours desquelles le syndicat a annoncé de manière inattendue une grève mercredi soir à l’usine de camions très rentable de l’entreprise, au Kentucky.

Plus de 19 000 des 57 000 membres de l’UAW de Ford sont actuellement touchés par la grève, dont plus de 16 600 grévistes. Environ 2 480 autres employés ont été licenciés à la suite de l’arrêt de travail.

Ford a déclaré la semaine dernière qu’il était « à la limite » de ce qu’il pouvait offrir à l’UAW en termes de concessions économiques.

La proposition la plus récente de l’entreprise prévoyait des augmentations de salaire de 23 à 26 % selon la classification ; le maintien des prestations de santé platine ; primes de ratification; rétablissement des ajustements au coût de la vie ; et d’autres avantages.

Dans l’ensemble, seuls 34 000 travailleurs américains de l’automobile travaillant dans ces entreprises – soit environ 23 % des membres de l’UAW couverts par les contrats expirés avec les constructeurs automobiles de Détroit – sont actuellement en grève.

L’UAW a progressivement intensifié les grèves depuis le début des arrêts de travail après que les parties n’ont pas réussi à parvenir à des accords de principe le 14 septembre.

Fain a déclaré la semaine dernière que le syndicat était entré dans une « nouvelle phase » de grèves ciblées dans laquelle il n’annoncerait plus à l’avance les arrêts de travail, comme c’était le cas auparavant.

Fain a déclaré que c’était en fin de compte aux membres de décider quand la grève prendrait fin, et non à la direction de l’UAW.

Comment réagissent les travailleurs ?

Les opinions sur la grève et les propositions de contrat actuelles variaient sur les lignes de piquetage lundi devant l’usine d’assemblage Ford située à proximité dans le Michigan, qui a été la première des trois installations à se mettre en grève le mois dernier.

«Je fais confiance à Shawn Fain», a déclaré Latosha Smith, qui travaille à l’usine depuis quatre ans. « Toutes les mesures qu’il a prises, c’est pour la cause. »

Tamika Genus, qui travaille à l’usine depuis environ cinq ans, a déclaré qu’elle aimerait bien sûr que le problème aboutisse, mais que « cela en vaut la peine ». Elle a ajouté plus tard : « Nous faisons ce que nous devons faire. »

Jeff Nichol, un carrossier de l’usine qui a été licencié en raison de la grève, a déclaré qu’il souhaitait que les parties « parviennent à une conclusion beaucoup plus tôt que tard ». Il souhaiterait également que les dirigeants syndicaux soient plus transparents sur les détails exacts des propositions de l’entreprise.

Nichol, qui travaille dans l’automobile depuis plus de 11 ans, a déclaré qu’il savait que c’était une « opinion impopulaire », mais qu’il soutiendrait la proposition actuelle de Ford, y compris une augmentation de salaire de 23 %.

« Ce que j’ai obtenu est assez bon, donc tout petit supplément aide, surtout dans le contexte économique actuel », a-t-il déclaré. « La façon dont je vois les choses aussi, c’est le temps pendant lequel nous sommes absents, qui joue également sur le temps qu’il nous faudra pour faire une différence par rapport à la somme d’argent que nous perdons chaque semaine. »

Ford a déclaré vendredi que les employés en grève depuis le 15 septembre avaient perdu en moyenne environ 4 000 dollars de revenu avant impôts au cours des quatre semaines de grève.