“Faisons-les enlever” : le discours de Liz Truss chahuté par les manifestants pour le climat

Le premier discours de Liz Truss à la conférence de son parti en tant que Premier ministre a été interrompu car elle a été chahutée par des manifestants pour le climat.

Mme Truss a décrit les militants de Greenpeace comme faisant partie de “la coalition anti-croissance”.

Les manifestants ont brièvement interrompu le discours en criant après le chef conservateur et en brandissant un drapeau sur lequel on pouvait lire “qui a voté pour cela?”

Après que Mme Truss ait demandé qu’ils soient expulsés, ils ont été conduits hors de la salle de conférence par la sécurité.

L’une des militantes, vêtue d’une veste bleue, a été vue souriante alors qu’elle était escortée hors de la pièce.

Le drapeau contenait également le logo de Greenpeace.

Greenpeace a déclaré dans un message sur Twitter que des militants avaient interrompu le discours pour dénoncer le Premier ministre pour avoir “détruit” les promesses du manifeste de son parti en 2019.

«Le Premier ministre fait demi-tour sur la fracturation, une action climatique forte et des protections environnementales de premier plan. Qui a voté pour ça ? », a-t-il ajouté.

Rebecca Newsom, responsable des affaires publiques de Greenpeace UK, a déclaré: «Dans une démocratie saine, les gens devraient obtenir le programme gouvernemental pour lequel ils ont voté, mais Liz Truss en met la majeure partie à la déchiqueteuse.

« Les gens ont voté pour une action forte sur le climat, un moratoire sur la fracturation hydraulique, des protections environnementales parmi les meilleures au monde et la lutte contre la pauvreté et les inégalités. Ce qu’ils obtiennent à la place, c’est la fracturation hydraulique, un feu de joie potentiel de règles sur la protection de la faune et de la nature, et maintenant la perspective de réductions des avantages.

« Promesse non tenue après promesse non tenue, la première ministre transforme rapidement le manifeste de son parti en la plus longue publicité mensongère jamais écrite. Beaucoup se demanderont si son gouvernement répond au public ou aux gestionnaires de fonds spéculatifs, aux groupes de réflexion de droite et aux géants des combustibles fossiles qui l’encouragent.

« La chancelière a déclaré que le gouvernement écoutait maintenant. Si tel est le cas, ils voudront peut-être prêter attention au chœur grandissant des principales entreprises, des experts en énergie, des anciens ministres conservateurs et même du président américain leur disant d’aller dans la direction opposée.

Les manifestants expulsés de la salle ont ensuite été nommés Ami McCarthy et Rebecca Newsom, qui travaillent tous deux dans les affaires publiques pour Greenpeace.

Ils ont dit qu’ils «tenaient le gouvernement responsable» de ses promesses sur le net zéro.

Après l’interruption, il y a eu des cris de « Allez Liz ! » dans la salle et de vifs applaudissements alors qu’elle reprenait son discours. Elle les a ensuite accusés de préférer “parler à faire”.

Elle a ensuite reçu une ovation debout en disant que l’Ukraine gagnerait la guerre contre la Russie.