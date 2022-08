Faisal Shaikh et Sriti Jha reviennent à l’émission basée sur les cascades de Rohit Shetty en tant qu’entrées génériques

Après avoir été éliminés au cours des semaines consécutives, l’actrice de télévision Sriti Jha et l’influenceur des médias sociaux Faisal Shaikh devraient revenir en tant qu’entrées génériques dans l’émission basée sur les cascades de Rohit Shetty, Khatron Ke Khiladi 12. Avant les deux, Pratik Sehajpal a été le premier candidat à re- entrer dans le spectacle après avoir été éliminé.

C’est dans le seizième épisode, diffusé le dimanche 21 août, que Sriti a perdu la tâche d’élimination face à l’actrice et influenceuse des médias sociaux Jannat Zubair et a dû quitter la série, et dans le dix-huitième épisode, diffusé le dimanche 28 août, le chorégraphe Nishant Bhat a battu Faisal dans la tâche d’élimination et ce dernier a été expulsé de l’émission.

Le lundi 29 août, Colors TV a publié la promo des nouveaux épisodes qui les montraient tous les deux en tant qu’entrées génériques. “Khatron ka game lega ek mode intéressant jab do jaanbaaz khiladi- Sriti aur Faisal, lautenge naye josh ke saath. Restez à l’écoute”, la vidéo était sous-titrée.





Selon certaines rumeurs, Faisal remporterait la saison en cours de Khatron Ke Khiladi dans la tâche de la grande finale dans laquelle il serait en compétition contre l’actrice de télévision Mohit Malik. Il a également été rapporté que le chorégraphe Tushar Kalia finirait à la troisième place. Bon, il faudrait attendre la sortie des épisodes pour connaître les résultats définitifs.

Après le spectacle basé sur les cascades, Faisal sera vu dans l’émission de téléréalité basée sur la danse Jhalak Dikhhla Jaa 10 avec un autre concurrent de la saison en cours, Rubina Dilaik. Ces deux personnalités seront rejointes par des célébrités telles que Ali Asgar, Nia Sharma, Dheeraj Dhoopar, Paras Kalnawat et Zorawar Kalra, entre autres.

Pour en revenir à Khatron Ke Khiladi 12, les autres concurrents restants dans l’émission sont Kanika Mann et Rajiv Adatia, à l’exception de Rubina, Mohit, Tushar, Pratik, Jannat, Nishant, Sriti et Faisal.