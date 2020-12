Fairytale Of New York a été nommée les dix chansons de Noël préférées des Britanniques – malgré la controverse entourant une insulte homophobe dans ses paroles.

Le succès festif, interprété par The Pogues et mettant en vedette Kristy MacColl, est sorti en 1987, mais n’a jamais réussi à atteindre la première place des charts.

Cependant, il a maintenant battu Mariah Carey et Wham! être couronné meilleur choix de Noël pour les Britanniques, selon une enquête YouGov, où les répondants ont été invités à écrire leur propre réponse plutôt que de choisir dans une liste.

Cela vient après une dispute de censure en novembre qui a vu la BBC changer certaines paroles des Pogues – y compris le mot « fag ** t ».

En conséquence, Radio 1 diffuse une version alternative de la chanson à l’approche de ce Noël pour éviter d’offenser un public plus jeune qui est «particulièrement sensible» au langage «austère» de l’original. Le mot ‘sl * t’ sera coupé et MacColl chantera ‘hagard’ plutôt que ‘fag ** t’

CHANSONS DE NOËL PRÉFÉRÉES EN BRITANNIQUE Rang Titre de chanson Artiste / Groupe Pourcentage de vote 1 Conte de fées de New York Les Pogues, avec Kirsty MacColl 17% 2 Tout ce que je veux pour noël, c’est toi Mariah Carey 8% 3 Noël dernier Pan! sept% 4 Noël blanc Bing Crosby (entre autres) 6% 5 joyeux Noël tout le monde Slade 5% 6 Nuit silencieuse (traditionnel, divers) 5% sept A la maison pour Noël Chris Rea (entre autres) 4% 8 Je souhaite que ce soit Noël tous les jours Wizzard 3% 9 Oh sacré nuit (traditionnel, divers) 2% dix Je crois au père Noël Greg Lake 2% Source: YouGov

Tout ce que je veux pour Noël, c’est toi, de Mariah Carey (ci-dessus) est arrivé deuxième avec 8% des voix. Son succès optimiste de 1994 reste le plus populaire auprès des jeunes Britanniques, remportant 24% des voix parmi les 18 à 24 ans.

Conte de fées a reçu 17% des voix – une avance de neuf points de pourcentage par rapport à All I Want For Christmas Is You, deuxième, de Mariah Carey.

Pendant ce temps, le dernier Noël de George Michael (pendant son temps avec Wham!) Est arrivé au numéro 3, avec 7% – passant à 13% chez les 18-24 ans.

White Christmas de Bing Crosby arrive en quatrième position (6%), suivi de près par Merry Christmas Everybody, à l’origine par Slade, à égalité avec Silent Night – tous deux à 5%.

À droite, Bonnie Tyler interprète Silent Night avec une chorale en 1998

À la sixième place se trouve Driving Home For Christmas, d’abord populairement repris par Michael Bublé mais à l’origine par Chris Rea. Il a recueilli 4% des voix.

Je souhaite que ce soit Noël tous les jours [sic], de Wizzard, est la chanson festive préférée pour 3%, et 2% optent pour O ‘Holy Night et I Believe In Father Christmas, de Greg Lake.

Selon le magazine musical NME, la genèse de Fairytale Of New York remonte à un pari que les chanteurs ne pourraient pas créer une mélodie de Noël qui ne soit pas « slushy ».

L’histoire de la chanson commence avec un immigrant irlandais jeté dans un « réservoir ivre » pour dormir après une frénésie de Noël.

Ce faisant, il entend un vieil homme chanter une ballade irlandaise intitulée The Rare Old Mountain Dew.

Entre autres choses, les paroles évoquent le jeu (« J’ai eu de la chance. Entré en dix-huit contre un ».)

Pourtant, bien que la chanson soit si populaire, nous n’avons toujours pas tout à fait appris tous les mots, les paroles de Fairytale Of New York étant en moyenne recherchées sur Google 22000 fois par mois.

Commentant la recherche, Connor Ibbetson, journaliste de données chez YouGov, a déclaré: « Ce Noël, les Britanniques montrent que Fairytale of New York est leur chanson de Noël classique préférée, malgré la récente controverse sur la décision de BBC Radio 1 de jouer une version éditée de la chanson cette année .

« Le classique de 1988 a une avance de neuf points de pourcentage sur All I Want for Christmas, deuxième, qui a récemment atteint la première place du classement Billboard Hot 100 25 ans après sa première sortie. »