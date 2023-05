Fairphone lance Fairbuds XL : des écouteurs supra-auriculaires modulaires et réparables

Fairphone est entré sur le marché des écouteurs avec ses écouteurs TWS en 2021, maintenant la société a présenté ses premiers écouteurs supra-auriculaires. Celui-ci se sent plus proche de l’esprit du Fairphone car il n’est pas seulement fabriqué à partir de matériaux recyclés, il est également très facile à réparer.

La conception du nouveau Fairbuds XL est modulaire avec 11 pièces, de sorte que les écouteurs sont faciles à démonter et à réparer. Quelque chose comme remplacer les coussinets d’oreille est simple et ne nécessite même pas d’outils. Vous pouvez également remplacer la batterie une fois qu’elle commence à baisser de capacité (elle sera à 80 % après 500 cycles de charge). Voici un schéma montrant toutes les pièces :

Éviter les déchets électroniques est une partie de la mission de Fairphone, une autre s’approvisionner en matériaux et composants de manière responsable. Les Fairbuds XL sont fabriqués à partir d’aluminium 100% recyclé et de plastiques recyclés à 80% et avec une pochette en textile 100% recyclé. Même l’électronique à l’intérieur utilise de la pâte à souder à l’étain 100 % recyclée.

Ce n’est pas tout, Fairphone s’occupe également des travailleurs sur les chaînes de montage – il essaie de leur mettre en place de bonnes conditions de travail et s’assure qu’ils reçoivent un salaire décent.











Les nouveaux Fairbuds XL de Fairphone

D’accord, mais comment sont les Fairbuds XL en tant qu’écouteurs ? Ils ont des pilotes de 40 mm et utilisent Bluetooth 5.1 avec aptX HD (plus AAC et SBC), ainsi qu’une connectivité multipoint. Ils peuvent également être utilisés en mode filaire via le port USB-C, bien qu’ils n’aient pas de prise jack 3,5 mm (et le dernier smartphone Fairphone non plus).

Les écouteurs sont alimentés par une batterie de 800 mAh remplaçable par l’utilisateur. Cela durera 26 heures avec la suppression active du bruit activée, 30 heures sans elle. Vous pouvez régler les paramètres du Fairbuds XL à l’aide de l’application Fairbuds disponible pour Android et iOS.













Fairbuds XL en vert













Fairbuds XL en noir

Les écouteurs pèsent 330 g et ont un indice de protection IP54 pour la résistance à la poussière et aux éclaboussures. Ils ont une conception pliable pour un transport facile.

Les Fairbuds XL sont déjà disponibles en Europe via le Magasin Fairphone au prix de 250 €/220 £. Notez qu’aucun chargeur n’est inclus dans l’emballage de vente au détail, pas même un câble de charge (n’importe quel câble USB-C fera l’affaire, cependant). De plus, les pièces de rechange ne sont pas encore disponibles, nous ne connaissons donc pas leurs prix.

