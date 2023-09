Fairphone 5 pour examen

Le Fairphone 5 présente plusieurs angles. Le plus important réside dans son nom – équitable – l’appareil est fabriqué par des personnes qui souhaitent contribuer à rendre le monde plus durable. Les personnes qui construisent le téléphone reçoivent un salaire décent et recycleront votre ancien téléphone pour vous.

Le Fairphone 5 est livré dans une boîte en papier recyclé avec quelques dépliants et rien d’autre.

L’autre partie du Fairphone 5 est qu’il est conçu pour durer. La société derrière le téléphone offre une garantie de 5 ans et au moins 8 ans de support logiciel. Et vous pouvez changer vous-même un certain nombre de composants intégraux du téléphone, en utilisant rien de plus qu’un tournevis cruciforme.

Le Fairphone comporte dix modules remplaçables : l’écran OLED, les caméras arrière et avant, le port USB et la batterie. Vous n’avez même pas besoin d’outils pour changer la batterie, grâce au panneau arrière amovible.









Il est facile de démonter le Fairphone

Cela nous amène au troisième, et du moins pour nous, l’angle le plus profond du Fairphone 5. Il semble rétro dans le bon sens. Tout commence par la sensation dans la main : c’est un téléphone gros et large avec de grands bords métalliques incurvés. C’est une grande contradiction avec le style actuel du téléphone : pas de cadre inutilement fin, pas de planéité excessive, pas de matériaux pompeux.

L’écran est entouré de grandes lunettes noires. La coque arrière amovible est une ode à une époque plus simple où vous pouviez ouvrir votre téléphone, retirer des objets et en apporter d’autres. De bons moments.

La tendance simple et réconfortante se poursuit avec le logiciel. C’est aussi simple qu’Android peut l’être, bien qu’il s’agisse de la toute dernière version 13. Mais le téléphone démarre à un taux de rafraîchissement de 60 Hz (il existe une option 90 Hz) et avec des boutons à l’écran (les gestes sont également ici). C’est comme si nous étions de retour aux débuts des téléphones de 2019.

Le Fairphone 5 aurait tout aussi bien pu s’appeler Fresh Air Phone 5, même s’il n’aurait pas la même sonorité, nous l’admettons. Notre revue est en route, alors restez à l’écoute !