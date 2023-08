Fairphone 5 devient officiel avec 5 ans de garantie, jusqu’à 10 ans de support logiciel

Eh bien, cela a été plus rapide que prévu – le Fairphone 5 est désormais officiel et vous pouvez déjà en précommander un auprès du site de la société. boutique en ligne. Il n’existe qu’une seule version et coûte 700 €/620 £ (contre 580 €/500 £ pour le modèle précédent), il vous suffit de choisir une couleur : Noir Mat, Bleu Ciel ou la nouvelle édition Transparente. La livraison devrait commencer le 14 septembre, mais la version Sky Blue ne sera disponible que fin septembre.











Fairphone 5 en édition Noir Mat, Bleu Ciel et Transparent

Le téléphone est composé à 70 % de matériaux équitables et recyclés et est construit par des personnes qui reçoivent un salaire décent. Vous pouvez même utiliser la boîte dans laquelle le Fairphone est livré pour expédier votre ancien téléphone à l’entreprise et elle le recyclera pour vous (ce n’est qu’une des façons dont l’entreprise garantit que ses produits sont respectueux de l’environnement).

Le Fairphone 5 est conçu pour durer : il est accompagné d’une garantie de 5 ans et d’un support logiciel jusqu’en 2031 au moins (dans 8 ans). Au moins aussi longtemps, si tout se passe bien, le téléphone sera pris en charge pendant 10 ans. Vous obtenez Android 13 prêt à l’emploi et la société prévoit de fournir au moins 5 mises à jour du système d’exploitation sur le téléphone.

C’est également le téléphone le plus simple à réparer, tout ce dont vous avez besoin est un tournevis cruciforme. Il existe dix modules que vous pouvez remplacer vous-même, vous n’avez pas besoin d’aller dans un atelier de réparation. Les modules sont vendus par Fairphone et partenaires.

Les modules incluent le nouvel écran OLED, les caméras arrière et avant, le port USB et bien sûr la batterie. Examinons de plus près ces composants.

Le nouvel écran mesure 6,46 pouces (un peu plus grand que le panneau de 6,3 pouces du Fairphone 4). Il s’agit d’un OLED avec une résolution de 1 224 x 2 700 px (20:9), un taux de rafraîchissement de 90 Hz (le premier écran HRR de l’entreprise) et une luminosité maximale de 880 nits. Il est recouvert de Gorilla Glass 5 (0,7 mm avec revêtement oléophobe).

Le nouveau téléphone dit adieu à l’encoche et dispose d’une caméra selfie perforée – cette caméra (et les deux à l’arrière) utilise un capteur 50MP. Celui-ci possède spécifiquement un Samsung JN1, un capteur 1/2,76″ avec des pixels de 0,64 µm et prend en charge le binning 4-en-1. L’objectif f/2,45 a un FoV de 90°, l’enregistrement vidéo est pris en charge jusqu’à 4K à 30 ips.

La caméra principale à l’arrière est dotée d’un Sony IMX800 de 50 MP, d’un capteur 1/1,56″ avec des pixels natifs de 1,0 µm et d’une prise en charge du binning 4-en-1. L’objectif f/1,88 a un FoV de 84° et prend en charge la stabilisation optique de l’image. Ensuite, il y a la caméra ultra large de 117°, celle-ci est dotée d’un capteur IMX858 (1/2,51″, 0,7µm). Celui-ci est doté d’une mise au point automatique et peut capturer des images macro à 2,5 cm/1 pouce. Le troisième module à l’arrière est un capteur de temps de vol.

Fairphone a choisi un chipset Qualcomm QCM 6490, une partie industrielle avec un support logiciel à long terme – c’est pourquoi il peut promettre un support jusqu’en 2031. Il est comparable au Snapdragon 778G en termes de matériel.

Il n’y a qu’une seule configuration de mémoire disponible, 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Il existe un emplacement microSD qui accepte les cartes jusqu’à 2 To (celles-ci devraient être assez bon marché dans huit ans). Notez également qu’il s’agit d’un téléphone double SIM avec un emplacement SIM physique et un eSIM.











Fairphone 5

Les autres connectivités incluent le Wi-Fi 6E (6 GHz), le Bluetooth 5.2 et le NFC. Le modem 5G prend en charge davantage de bandes, mais la société n’a fait aucune mention de la commercialisation du téléphone en Amérique du Nord.

Le Fairphone 5 est livré avec une batterie plus grande, de 4 200 mAh (contre 3 905 mAh). Et il prend également en charge une charge plus rapide, 30 W (au lieu de 20 W). La charge plus rapide atteint 50 % en 20 minutes, une batterie complètement chargée devrait durer un jour et demi. Et bien sûr, il est très facile de la remplacer par une batterie neuve une fois qu’elle commence à s’user. Il n’y a cependant pas de recharge sans fil.

De plus, le port USB-C 3.0 gère les tâches de chargement et de données et constitue également la seule connexion filaire – la prise casque 3,5 mm a disparu et elle ne reviendra pas. Du côté positif, le nouveau modèle dispose de haut-parleurs stéréo.









Le Fairphone 5 dispose de haut-parleurs stéréo et d’une charge plus rapide de 30 W

Notez que le package de vente au détail comprend uniquement le téléphone et un guide de démarrage rapide, il n’y a même pas de câble.

Bien que le téléphone soit facile à réparer, il est également plus durable que le modèle précédent. Il est classé IP55 (au lieu d’IP54), ce qui lui confère une meilleure résistance à l’eau. En outre, il a été testé contre les chutes à partir de 1,8 m/6 pieds.

Voici quelques vidéos qui présentent le Fairphone 5 et toutes ses nouvelles fonctionnalités, mises à niveau et toutes les façons dont l’entreprise rend ses téléphones « équitables ».

