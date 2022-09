En un coup d’œil Note d’expert Avantages Des performances solides

Entièrement réparable

Garantie de cinq ans

Cinq ans de correctifs de sécurité Les inconvénients Encombrant et épais

Affichage moyen

Android 11 Notre avis Le Fairphone 4 n’est pas seulement l’achat de smartphone le plus éthique que vous puissiez faire, c’est aussi un appareil de milieu de gamme parfaitement solide qui est conçu pour durer au moins cinq ans.

Plus de 80% de la population mondiale possède un smartphone. Malheureusement, la plupart de ces smartphones sont fabriqués par des moyens contraires à l’éthique et non durables.

Que ce soit la façon dont les métaux sont extraits ou les travailleurs payés, le téléphone dans votre poche est le résultat d’un processus qui se fait souvent au détriment de la planète et de ses habitants. Autrement dit, à moins que le téléphone dans votre poche ne soit fabriqué par Fairphone – comme le prétend la société.

Le Fairphone 4 est le cinquième téléphone de la société basée à Amsterdam (il y avait un Fairphone 3+). Il s’agit d’un appareil de milieu de gamme avec un prix légèrement plus élevé que ce à quoi vous pourriez vous attendre, mais cet argent supplémentaire sert à soutenir la start-up et à l’aider à garantir que sa chaîne d’approvisionnement est éthiquement saine.

La bonne nouvelle est que le Fairphone 4 est également un très bon téléphone, pas quelque chose que nous pourrions

Concevoir et construire

Modulaire

Réparable

Garantie de cinq ans

Fairphone affirme que le téléphone est fabriqué à partir de matériaux provenant de “sources durables et plus équitables”, en utilisant des plastiques recyclés et des fournisseurs certifiés Fairtrade.

C’est un appareil relativement grand et volumineux de 10,5 mm d’épaisseur – à titre de comparaison, l’iPhone 13 mesure 7,7 mm d’épaisseur. C’est aussi un grand téléphone grâce à ses grandes lunettes et à son écran de grande taille.

Ce poids supplémentaire est dû à la modularité du Fairphone 4. Vous pouvez retirer le capot arrière et retirer la batterie, comme vous le pouviez sur les téléphones il y a dix ans ou plus.

Il y a aussi des vis dans les entrailles présentées de manière attrayante et accessible que vous pouvez dévisser pour démonter méthodiquement le téléphone petit à petit. C’est ainsi que vous pouvez remplacer les pièces à mesure que le téléphone vieillit et que les choses se cassent – une nouvelle batterie, un appareil photo, un écouteur, un haut-parleur, un port USB-C, même un écran – toutes ces pièces et plus sont disponibles à l’achat auprès de Fairphone si elles s’usent, encourageant à vous de garder le téléphone plus longtemps et de le réparer vous-même.

Henry Burrell / Fonderie

J’ai complètement démonté le téléphone et je l’ai remonté. C’est facile à faire, mais vous devrez acheter un tournevis standard PH00 (vous pouvez en obtenir un sur Amazon pour moins de 5 $ / 5 £ / 5 €).

J’ai passé en revue le modèle gris, mais vous pouvez choisir une version verte ou verte mouchetée (cette dernière est la meilleure). Il y a deux caméras à l’arrière dans une formation triangulaire subtile et attrayante avec un capteur de profondeur de temps de vol le troisième cercle du module.

Sur le bord droit se trouve le bouton d’alimentation qui se double d’un capteur d’empreintes digitales fiable, avec deux boutons de volume au-dessus. En dehors de cela, il y a un port USB-C et un haut-parleur en bas.

Malgré sa modularité et sa fixabilité, le Fairphone 4 ressemble à un réservoir, avec un boîtier caoutchouté et des côtés en plastique se combinant en quelque sorte pour se sentir assez robuste. Ce n’est pas l’appareil de sensation le plus haut de gamme, mais c’est le Fairphone le mieux fabriqué à ce jour. Cette modularité signifie qu’il n’est pas entièrement étanche, avec un indice IP54 pour la résistance à la poussière et à l’eau.

Affichage et audio

Écran moyen

Légère image fantôme

Pauvres orateurs

L’écran LCD de 6,3 pouces du Fairphone 4 est parfaitement décent, mais l’un de ses points faibles si vous voulez le meilleur écran possible à ce prix. Mais il semble également légèrement redondant de comparer le téléphone à d’autres téléphones de milieu de gamme, car il repose sur un modèle commercial et un ensemble de principes complètement différents.

Oui, vous pouvez trouver un téléphone avec un meilleur écran OLED 120 Hz plutôt que l’écran LCD 60 Hz légèrement terne du Fairphone. Mais l’ancien appareil n’aura pas été acheté de manière éthique auprès d’un fournisseur jusqu’à vous, ce qui est sûrement la raison pour laquelle vous êtes intéressé à acheter chez Fairphone en premier lieu.

Henry Burrell / Fonderie

Ce n’est pas le meilleur panneau sur le marché, mais il convient parfaitement à tous les smartphones normaux – les vidéos sont également nettes grâce à la résolution solide de 2340 x 1080, et elles sont très lumineuses. Mais il sursature les couleurs, et d’autres téléphones 60 Hz résistent mieux que celui-ci aux images fantômes (l’apparition de flou lors du défilement du texte).

Il y a des cadres assez épais en haut et en bas de l’écran, y compris une caméra selfie en forme de larme au centre en haut. Au-dessus se trouve l’écouteur, qui, avec le haut-parleur inférieur, peut produire un son adéquat pour les appels vidéo ou regarder YouTube, mais ils ne sont pas de la meilleure qualité et la plupart du temps, vous voudrez atteindre certains écouteurs Bluetooth.

Spécifications et performances

Des performances solides

Jusqu’à 8 Go de RAM

Jusqu’à 256 Go de stockage

Le téléphone fonctionne sur le chipset Snapdragon 750G 5G de Qualcomm, ce qui est probablement mon principal souci. Pour un appareil qui vous demande de le conserver le plus longtemps possible, la puce est un composant que vous ne pourrez ni remplacer ni mettre à niveau. Il permet également la 5G via une physique ou une eSIM, ou une de chaque simultanément.

En 2021 lors de la sortie des téléphones et maintenant en 2022, c’est une belle puce de milieu de gamme qui fonctionne bien. Les jeux haut de gamme réduisent les fréquences d’images à certains endroits, mais je n’ai eu aucun problème à utiliser le Fairphone 4 comme téléphone principal au quotidien.

Henry Burrell / Fonderie

Mais dans quatre ou cinq ans, le 750G montrera son âge et pourrait ne pas fonctionner aussi bien que les puces haut de gamme d’aujourd’hui à cette époque. Si vous ne taxez pas beaucoup votre téléphone, cela n’aura pas d’importance, mais cela vaut la peine de garder à l’esprit si vous vous souciez autant des performances que de la durabilité et de l’éthique de l’origine de votre technologie.

J’ai testé une unité avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais vous pouvez également obtenir un modèle 8 Go/256 Go. Je préférerais ce dernier car la RAM supplémentaire maintiendra le système performant plus longtemps et vous risquez moins de remplir la mémoire du téléphone sur plusieurs années.

Dans les benchmarks, il s’est comporté à un niveau similaire au OnePlus Nord CE 2 Lite et au Samsung Galaxy A53.

Batterie et chargement

Le Fairphone 4 peut se recharger à des vitesses de 30 W avec un chargeur USB-C filaire, mais il n’est pas livré avec une brique de chargeur ou un câble dans la boîte, conformément à son image écologique. Il vend ces accessoires pour 31,95 £ et 21,95 £ respectivement au Royaume-Uni, bien que ce premier prix soit incroyablement cher pour un câble USB-C, même s’il est conçu pour durer comme celui-ci.

30 W n’est pas aussi rapide que de nombreux autres téléphones Android peuvent se recharger, mais c’est plus rapide que la plupart des smartphones Samsung qui atteignent 25 W. Si vous avez déjà un chargeur USB-C, il chargera très bien le Fairphone 4. Je l’ai testé avec plusieurs chargeurs lents et rapides, et cela a fonctionné comme prévu, chargeant jusqu’à 41 % en 30 minutes avec un chargeur rapide de 30 W. Il n’y a pas de recharge sans fil ici.

Henry Burrell / Fonderie

La durée de vie de la batterie était solide dans mon utilisation quotidienne, jusqu’à la fin de chaque journée et généralement jusqu’au milieu de la matinée du lendemain. C’était avec l’utilisation plus intensive pour un examen de beaucoup de temps d’écran et de prise de photos, d’appels vidéo et de jeux, donc je m’attendrais à peu d’anxiété de batterie pour le Fairphone 4 en utilisation régulière.

La cellule de 3 905 mAh n’est pas la plus grande, mais vous pouvez bien sûr en acheter une autre pour 25,95 £ auprès de Fairphone et la transporter comme pièce de rechange pour ce long week-end loin d’une prise de courant.

Appareil photo et vidéo

Objectifs doubles 48Mp décents

Excellente caméra selfie

4K à 30 ips

Le Fairphone 4 intègre deux capteurs de caméra 48Mp identiques pour ses objectifs principaux et ultra-larges. Cela signifie que la couleur entre les deux est assez cohérente, mais les capteurs eux-mêmes ne sont pas les meilleurs, et les photos des deux objectifs sont assez intermédiaires.

Henry Burrell / Fonderie

Ils ont tendance à sursaturer les couleurs lorsqu’ils sont à leur meilleur en plein soleil, et ils ont du mal à capturer les détails dans des conditions de faible luminosité. Mais ils sont un monde meilleur que les caméras des Fairphones précédents, et la caméra frontale de 25Mp est étonnamment géniale et peut enregistrer en 1080p à 30fps.

La caméra arrière principale peut enregistrer en 4K à 30 ips, faisant du Fairphone 4 une machine photo et vidéo plus que suffisante pour le prix — ce n’est tout simplement rien de spécial dans le monde avancé de la technologie des caméras pour smartphones.

Android 11

Cinq ans de correctifs de sécurité

Pourrait obtenir Android 15

Si Fairphone peut tenir sa promesse de support logiciel, alors c’est une aussi bonne raison d’acheter le Fairphone 4 que ses références écologiques. Sorti en septembre 2021, Fairphone dit il prendra en charge l’appareil avec des mises à jour logicielles et de sécurité pendant cinq ans jusqu’en 2026.

Il indique que cela inclura des mises à jour de plate-forme pour Android 12 et Android 13, et peut-être 14 ou 15. C’est plus que ce qui est proposé par des entreprises beaucoup plus grandes comme OnePlus et Honor et c’est une plume dans le chapeau de Fairphone.

J’espère qu’il pourra fournir au moins cinq ans de mises à jour de sécurité pour protéger le téléphone contre les dernières menaces, mais le plan souligne que si vous achetez le Fairphone 4, il a deux générations d’Android en retard – bloqué sur Android 11 lorsque Google est sur Android 13. Il est parfois difficile pour les petites entreprises de prendre en charge les appareils aussi longtemps que Fairphone est prometteur ici, et nous ne saurons qu’au fil du temps s’il peut s’y tenir.

L’apparence du logiciel Android sur le téléphone est très basique et aussi proche que possible de l’Android “stock”. Si vous ne vous souciez pas des dernières fonctionnalités Android comme les thèmes et les fioritures graphiques fantaisistes, vous ne manquerez rien.

Henry Burrell / Fonderie

Prix ​​et disponibilité

Le Fairphone 4 est disponible à l’achat à partir de 499 £ / 579 € au Royaume-Uni et en Europe pour le modèle de base de 6 Go de RAM et 128 Go de stockage ou 569 £ / 649 € pour la version 8 Go / 256 Go, tous deux directement de Fairphone.

C’est, vous l’avez deviné, un prix équitable à mon avis pour la valeur qu’offrent les deux – à la fois dans les références éthiques du produit et la promesse de support logiciel de Fairphone.

Si la société était en mesure de conserver toutes les pièces de rechange du Fairphone 4 en stock, vous pourriez de manière réaliste utiliser ce téléphone jusqu’à la fin de la décennie si vous en prenez soin. Ce n’est pas quelque chose que vous pouvez dire sur de nombreux smartphones en 2022.

Vous n’aurez qu’à être heureux de perdre des spécifications techniques haut de gamme au nom de l’éthique et de la durabilité. C’est ce pour quoi vous payez, et il est inutile de comparer le Fairphone 4 à, disons, le Google Pixel 6a moins cher, car leurs prix sont assez différents pour bien plus de raisons qu’une fiche technique ne peut en dire.

Le téléphone a été initialement lancé en septembre 2021 avec une garantie sans précédent de cinq ans. La société m’a dit que c’était toujours le cas si vous achetiez un nouveau Fairphone 4 au plus tard le 31 décembre 2022. Après cela, la garantie sera de quatre ans, puis de trois ans pour tout téléphone acheté en 2024. Après cela, une garantie de deux ans la garantie s’appliquera.

Pour cette raison, je recommande d’acheter uniquement directement auprès de Fairphone, par opposition à un revendeur.

Henry Burrell / Fonderie

Verdict

Le Fairphone 4 est le meilleur Fairphone à ce jour à des kilomètres et un smartphone très solide en général. Si l’entreprise peut garder des pièces de rechange en stock et reste fidèle à sa promesse logicielle de cinq ans, ce sera sans conteste le téléphone le plus éthique et le plus durable que vous puissiez acheter maintenant et pour les prochaines années.

C’est le meilleur moyen de posséder un nouveau smartphone décent tout en soutenant une chaîne d’approvisionnement éthique, bien que vous puissiez également promouvoir l’utilisation durable des smartphones en achetant un appareil d’occasion auprès d’un autre fabricant.

Mais si la mission de Fairphone vous plaît et que cela ne vous dérange pas d’utiliser un téléphone avec des spécifications et du matériel de milieu de gamme pour les prochaines années, je n’hésite pas à le recommander.

Spécifications