Faire vibrer les gens sur ses airs, place à DJ Khaali

Son énergie, son ambiance et sa ténacité incroyables en tant que DJing talentueux l’ont amenée à l’avant-garde de l’industrie.

Même penser à entrer dans le secteur souhaité aujourd’hui peut s’avérer être un véritable défi, et encore moins le rendre énorme. Au fil des ans, le monde a été témoin de la montée en puissance de nombreuses personnes talentueuses qui non seulement se sont lancées dans les industries de leur choix, mais ont également prospéré et comment. Il est donc nécessaire de jeter plus de lumière sur les réussites de ces professionnels qui, d’une manière plus d’une, veillent à ne ménager aucun effort dans leurs créneaux pour saisir les opportunités, en créer de nouvelles et innover continuellement pour devenir leurs meilleures versions. Faire cela et bien plus encore est l’un de ces passionnés nommé DJ Khaali, un talent de DJ dont beaucoup ont récemment parlé dans le monde de la musique.

Il ne sera pas faux de dire que DJ Khaali a littéralement emporté les gens sur ses airs ; tel a été l’élan qu’elle a créé jusqu’à présent dans l’industrie, devenant déjà un nom de premier plan. C’est en 2016 qu’elle a plongé profondément dans l’espace DJing, faisant ses débuts au Egg London Club, le club n ° 1 de la ville célèbre pour la musique techno / tech house, dans lequel elle s’est spécialisée, en plus de l’EDM et de la transe psy. Son succès l’a amenée à commencer à jouer dans un autre club EDM n ° 1 au Royaume-Uni, le club Ministry of Sound, classé parmi les 100 meilleurs au monde. Après avoir remporté un succès incroyable en tant que DJ, elle est également devenue productrice, produisant cinq chansons EDM fascinantes, imprégnées d’un certain niveau de “Desi”, mettant en valeur son A-game dans la musique en intégrant son style unique dans l’EDM et le DJ tout en représentant la communauté Desi.

Après beaucoup de succès avec son premier morceau “Awakening”, sorti en 2018, suivi d’autres titres à succès comme Rani avec le producteur punjabi Ankit Chauhan, Jannath et Raja, elle n’a jamais regardé en arrière. DJ Khaali a lentement et régulièrement conquis la scène musicale au Royaume-Uni et a jusqu’à présent été présenté sur Londres et Time Square, sur la couverture de bus à impériale emblématique de Londres, ainsi que sur les panneaux d’affichage de New York. Depuis 2019, elle a rejoint BIGO Live, devenant l’une des meilleures de l’industrie de la communauté asiatique à avoir dominé le club des diffuseurs d’Angleterre.

DJ Khaali est celle qui a fondé Archanges Talent, la plus grande agence de diffusion en direct basée en Angleterre, et a maintenant hâte de revenir à son premier amour – la musique, et de franchir les frontières en tant que talent de DJ, inspirant d’autres talents en herbe dans le monde entier.

(L’article mentionné ci-dessus est une fonctionnalité sponsorisée, cet article est une publication payante et n’a aucune implication journalistique / éditoriale d’IDPL, et IDPL ne revendique aucune responsabilité)