« Faire une pause »: Vinesh Phogat et Sakshi Malik s’éloignent des médias sociaux après la controverse sur l’exemption de procès

Les lutteurs de Star India, Vinesh Phogat et Sakshi Malik, ont annoncé qu’ils feraient une pause de quelques jours sur les réseaux sociaux. Le duo, avec Bajrang Punia, a été le fer de lance de la manifestation contre le chef de la Wrestling Federation of India (WFI) Brij Bhushan Sharan Singh dans la capitale nationale.

Cela vient après que Phogat a partagé une copie de la lettre sur les réseaux sociaux montrant que les six lutteurs n’ont pas demandé d’exemption des essais des Jeux asiatiques et voulaient seulement plus de temps pour se préparer puisqu’ils étaient impliqués dans la manifestation.

Thode din ke liye les médias sociaux se cassent le rahi hoon. Aap sabka dhanyavaad (Faire une pause de quelques jours sur les réseaux sociaux. Merci à tous), a-t-elle posté sur Twitter.

Plus d’informations ूँ.. आप सबका धन्यवाद 🙏— Vinesh Phogat (@Phogat_Vinesh) 25 juin 2023

Malik a écrit plus tard, « Main bhi thode din ke liye les médias sociaux se cassent le rahi hoon. Aap sabka dhanyavaad (Je prends également une pause des réseaux sociaux pendant quelques jours. Merci à tous). »

Plus d’informations े रही हूँ.. आप सबका धन्यवाद 🙏 @Phogat_Vinesh— Sakshee Malikkh (@SakshiMalik) 25 juin 2023

Le médaillé olympique Yogeshwar Dutt avait soulevé la semaine dernière des questions sur l’exemption accordée aux lutteurs protestataires par le panel ad hoc de l’Association olympique indienne.

Le trio de Phogat, Malik et Punia a allégué que Dutt les attaquait par intérêt personnel.

« Vous (Dutt) avez effrayé les lutteurs, c’est pourquoi ils ne sont pas venus lors de la deuxième manifestation (à partir du 23 avril). Vous faites pression sur eux pour qu’ils perdent leur emploi. Les gens nous ont dit qu’ils étaient avec nous, mais ils ont la contrainte de ne pas venir », a déclaré Phogat.

« Je vais vous dire pourquoi vous faites cela. Brij Bhushan vous aurait peut-être proposé le poste de président de WFI et c’est pourquoi vous vous êtes rangé du côté de lui », a-t-elle ajouté.

Les lutteurs ont été expulsés de Jantar Mantar et ont suspendu leur manifestation après l’assurance du ministre des Sports Anurag Thakur qu’un acte d’accusation sera déposé contre Brij Bhushan et qu’aucun membre de sa famille ne sera autorisé à contester les élections WFI.