Faire une demande d’invalidité à la Sécurité sociale avec un long Covid est compliqué

Les résidents déposent les tests PCR Covid-19 sur un site de test géré par les Centers for Disease Control, l’Agence fédérale de gestion des urgences et eTrueNorth à Washington, DC, le 5 janvier 2022. Eric Lee | Bloomberg | Getty Images

Lorsque Christopher Perry est tombé malade en juillet 2021, il pensait qu’il venait d’avoir un mauvais rhume. Mais après que le fils adulte de Perry l’ait trouvé évanoui dans son salon, il a été emmené à l’hôpital et mis sous assistance respiratoire en raison de Covid-19. Un diagnostic d’insuffisance respiratoire pulmonaire a entraîné des conséquences à long terme sur la santé. Aujourd’hui, Perry, 44 ans, de Newport News, en Virginie, ne peut marcher que sur de courtes distances et s’essouffle rapidement. Ses difficultés respiratoires l’obligent à se rendre aux urgences au moins une fois par semaine.

“Je commence à pleurer et je ne peux pas reprendre mon souffle”, a déclaré Perry. Son poids, sa tension artérielle et son taux de sucre ont grimpé, nécessitant des médicaments. Il reçoit également des soins respiratoires et de l’oxygène. “C’est tout ce qu’ils peuvent vraiment faire”, a déclaré Perry. L’état de santé de Perry a rendu impossible la reprise de son ancien travail à plein temps dans une centrale à vapeur de la NASA, où il avait l’habitude de grimper sur des échelles et d’entretenir des chaudières. Au départ, il a pu obtenir une assurance invalidité de courte durée puis de longue durée par l’intermédiaire de son employeur. Aujourd’hui, après un “processus très long et fastidieux”, Perry s’appuie exclusivement sur les prestations d’invalidité de la sécurité sociale pour son revenu, avec des chèques mensuels d’environ 1 600 dollars par mois.

“Je ne savais pas que Covid ferait tout cela”, a déclaré Perry. À ce jour, la Social Security Administration a signalé environ 44 000 demandes d’invalidité qui incluent une mention de Covid-19, bien que ce ne soit pas nécessairement la principale raison de ces demandes. Cela représente à peu près 1 % des demandes d’invalidité reçues depuis que l’agence commencé à suivre ces réclamations. Pourtant, il est possible que les futures demandes de prestations d’invalidité en raison d’un long Covid augmentent.

Demander des prestations fédérales peut prendre des mois

Jusqu’à 30% des Américains qui contractent Covid ont développé des symptômes à long terme, affectant jusqu’à 23 millions de personnes, selon au ministère américain de la Santé et des Services sociaux. Long Covid a mis environ 2 à 4 millions d’Américains âgés de 18 à 65 ans au chômage, selon recherche récente de la Brookings Institution. Ces salaires perdus peuvent représenter environ 170 milliards de dollars par an, et potentiellement jusqu’à 230 milliards de dollars, selon les estimations de l’organisation de politique publique à but non lucratif. Pour compenser la perte de revenu, les patients souscrivent généralement une assurance invalidité de courte ou de longue durée, s’ils ont déjà une couverture. Ceux dont l’état devrait les empêcher de travailler pendant au moins 12 mois ou entraîner leur décès peuvent demander des prestations par le biais de l’assurance invalidité de la sécurité sociale ou du revenu de sécurité supplémentaire. Les prestations d’invalidité de la sécurité sociale sont généralement disponibles pour les travailleurs qui ont gagné suffisamment de crédits grâce aux charges sociales – généralement 40 crédits, bien que les jeunes travailleurs puissent être éligibles avec moins. En 2023, un crédit équivaut à 1 640 $ dans les salaires ou les revenus d’un travail indépendant.

Le revenu de sécurité supplémentaire, ou SSI, est une prestation fédérale offerte aux personnes handicapées qui peuvent ne pas être admissibles à l’invalidité de la sécurité sociale en fonction de leurs antécédents professionnels. Le temps d’attente moyen pour les décisions initiales d’invalidité de la sécurité sociale a augmenté pendant la pandémie, atteignant un niveau record de 6,6 mois en août, selon le Centre sur les priorités budgétaires et politiques. Plus d’un million de demandes d’invalidité sont en attente auprès des services de détermination de l’invalidité de l’État. Le processus de demande de prestations d’invalidité fédérales est long. Cela a mis certains patients sans autre source de revenus disponible dans une situation financière désespérée, selon Andrew Wylam, avocat et président de Pandemic Patients, une organisation à but non lucratif de défense des patients dédiée à aider les patients de Covid à obtenir les services dont ils ont besoin. “Certaines personnes s’accrochent à leur seul espoir d’obtenir des avantages SSDI, et c’est un processus de six, huit ou 12 mois”, a déclaré Wylam. Dans l’intervalle, Wylam a vu ces patients épuiser leurs économies, encaisser leurs investissements et liquider leurs biens alors qu’ils s’accrochent à l’espoir que les prestations d’invalidité de la sécurité sociale seront éventuellement disponibles pour les aider à rester à flot. “C’est très démoralisant et c’est vraiment déchirant de voir des gens traverser cette situation”, a déclaré Wylam. Les candidats ne sont pas non plus assurés de réussir à la fin de cette attente. Le “taux d’attribution” des demandes d’invalidité, tel que mesuré par l’administration de la sécurité socialeétait en moyenne de 31 % entre 2011 et 2020. Pendant ce temps, les demandes d’invalidité refusées étaient en moyenne de 67 %.

Les symptômes «invisibles» ajoutent à la difficulté

Allsup, qui travaille avec des personnes qui demandent des prestations d’invalidité de la sécurité sociale ou font appel de leurs demandes, voit environ 4% à 5% des cas mensuels liés à Covid ou long Covid, selon TJ Geist, principal avocat de l’entreprise. Les applications qui connaissent le plus de succès concernent des cas plus graves, selon Geist. Souvent, ces cas ont nécessité des hospitalisations et des ventilateurs, et ont entraîné des ramifications importantes à long terme sur la santé, comme une défaillance d’organe. Allsup, qui travaille avec la NASA, a aidé Perry à faire approuver sa demande de prestations d’invalidité de la sécurité sociale. “Ceux qui sont les plus difficiles continuent d’être les cas qui présentent des symptômes à long terme plus invisibles, comme la fatigue, le brouillard cérébral, la dépression”, a déclaré Geist. “Et malheureusement, ils ont plus de mal à se faire approuver”, a-t-il ajouté.

Mon conseil dans ces situations serait de vous assurer que votre médecin suit tous vos symptômes, les documente et dispose d’un historique complet du patient sur vous. TJ Geist avocat principal chez Allsup

Ces cas peuvent avoir du succès, mais ils prennent plus de temps, selon Geist. Une décision sur une première demande peut prendre de six à huit mois. S’il faut faire appel, cela peut prendre environ six mois. Et puis, s’il y a une audience, cela peut prendre encore un an environ. “Il pourrait s’écouler jusqu’à trois ans avant qu’une affaire ne soit tranchée lors d’une audience”, a déclaré Geist. Lorsque Perry a demandé des prestations d’invalidité de la sécurité sociale, il a dû remplir de nombreux documents qui demandaient tout, de la distance qu’il pouvait marcher sans perdre son souffle à s’il était capable de préparer son propre dîner. L’approbation a pris environ six mois et aurait probablement été impossible sans l’aide d’un avocat, a-t-il déclaré. Une documentation minutieuse des dossiers de santé aide également, en particulier avec les symptômes «invisibles» associés au long Covid, selon Geist. “Mon conseil dans ces situations serait de vous assurer que votre médecin suit tous vos symptômes, les documente et dispose d’un historique complet du patient”, a déclaré Geist. “Cela peut vraiment faire ou défaire un cas d’invalidité de la sécurité sociale”, a-t-il déclaré.

“Personne ne nous voit”

Pour les patients et les prestataires de soins, une question qui se pose est de savoir combien de temps la maladie peut durer. Les prestations d’invalidité de la sécurité sociale visent les affections de longue durée. “Beaucoup de personnes atteintes depuis longtemps de Covid veulent travailler, et ce qu’elles veulent, ce sont des logements de travail”, a déclaré Alice Burns, directrice associée du programme sur Medicaid et les non-assurés à la Kaiser Family Foundation. Adele Benes, 57 ans, était en “excellente santé” lorsqu’elle a été exposée au Covid alors qu’elle travaillait dans un hôpital de la région de Chicago en 2020. Aujourd’hui, 26 mois plus tard, elle souffre toujours de symptômes débilitants, dont la fatigue, le brouillard cérébral et des difficultés cognitives qui ont conduit à de fréquents déplacements aux urgences.

Adele Benes est toujours aux prises avec des symptômes après avoir contracté Covid-19 en 2020. Courtoisie : Adèle Benes