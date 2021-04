De la conception pyramidale de Léonard de Vinci au XVe siècle au version supersonique qui a aidé à faire atterrir le rover Perseverance en toute sécurité sur Mars, le parachute, un appareil qui capte l’air pour contrôler la vitesse d’un objet, a joué un rôle essentiel dans les voyages terrestres, aériens, aquatiques et spatiaux. Pour toutes les technologies et ressources nécessaires au lancement d’un vaisseau spatial hors de l’atmosphère terrestre, c’est le simple parachute qui est essentiel pour l’atterrir en toute sécurité. L’auvent d’un parachute crée une résistance à la traînée ou à l’air, ce qui signifie que l’air en dessous est poussé contre le dessous de l’aile et ralentit sa vitesse de descente.

C’est maintenant à votre tour de fabriquer un parachute en utilisant du papier journal et du ruban adhésif. Quelques conseils: Soyez prêt à faire des ajustements. Essayez de varier la taille de la voilure et le poids du panier pour voir comment ces ajustements affectent la vitesse à laquelle le parachute tombe. Laissez le panier pendre librement pour qu’il puisse se centrer. Ouvrez la verrière autant que possible avant de la relâcher et utilisez le bâton de levage pour placer votre parachute aussi haut que possible au-dessus de votre tête. Tirez le bâton, reculez et observez le concept fondamental de la traînée au travail.