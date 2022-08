Faire tomber Boris Johnson a été un “triomphe” pour Remainers, déclare Rees-Mogg

La disparition politique de Boris Johnson peut être attribuée à son rôle clé dans le référendum de 2016 sur le Brexit, a affirmé Jacob Rees-Mogg.

Le ministre des opportunités du Brexit, un loyaliste de Johnson qui a soutenu Liz Truss pour la direction des conservateurs, a suggéré que les restes cherchant à se venger l’avaient aidé à le faire tomber.

“Je pense qu’une partie de la raison doit être le Brexit”, a-t-il déclaré à GB News à propos de la chute de Johnson. « Il y a beaucoup de gens qui n’apprécient pas le fait que nous ayons quitté l’Union européenne. Et donc faire tomber le porte-drapeau du Brexit a été un triomphe pour eux.

Il a ajouté: « Et vous avez eu des gens comme Lord Heseltine et Lord Adonis, disant non, Boris, pas de Brexit. Et je pense qu’ils l’ont vraiment pensé. Et j’espère vraiment que ce n’est pas vrai.

Rees-Mogg a également appelé la députée travailliste Harriet Harman à «se retirer» en tant que présidente de l’enquête de la Chambre des communes pour savoir si le Premier ministre a menti sur Partygate.

Le ministre conservateur a déclaré que les tweets critiques de Harman à propos de Johnson devraient l’exclure de la direction de l’enquête du comité des privilèges interpartis pour savoir s’il a induit le Parlement en erreur sur sa connaissance des rassemblements enfreignant les règles.

« Je ne crois pas que vous puissiez avoir un jugement équitable, alors que le président du comité a déjà jugé la question. Et je pense qu’elle devrait se retirer », a déclaré Rees-Mogg à propos du vétéran travailliste.

Il a ajouté : « Je suis étonné qu’elle l’ait accepté, car elle est, si je puis dire, une bonne socialiste. Oh, c’est une personne très respectable. Elle est admirée à travers les fêtes. Et je pense qu’elle nuit réellement à sa réputation en se mettant dans cette position.

L’attaque du ministre du cabinet contre le président du comité fait suite à un avertissement du whip en chef du gouvernement demandant à tous les députés conservateurs de se taire au sujet de l’enquête.

Nadine Dorries, alliée de Johnson, a été accusée d’avoir mené une “campagne terroriste” pour discréditer l’enquête, après avoir exhorté les députés conservateurs du comité multipartite à quitter la “chasse aux sorcières”.

Dans un e-mail adressé à tous les députés conservateurs, le whip en chef Chris Heaton-Harris a exhorté ses collègues à cesser de faire des remarques critiques sur le comité. “Invariablement, ces commentaires seront mal interprétés par ceux qui ne souhaitent pas nous aider.”

Pendant ce temps, Rees-Mogg a déclaré qu’il pensait que l’admission de Truss selon laquelle elle avait eu tort de se ranger du côté de la campagne Remain était “brillante” et “rafraîchissante”.

“Elle est enthousiaste à propos du Brexit – et c’est formidable. Parce que si nous voulons profiter des avantages du Brexit, nous avons besoin d’enthousiasme », a-t-il déclaré.

Dans une attaque contre le rival à la direction de Truss, Rishi Sunak, Rees-Mogg a déclaré: «Le domaine dans lequel je pense que le gouvernement n’a pas été aussi fort est celui de la politique économique. Mais il y a quelqu’un d’autre que je blâmerais pour ça.

Le ministre du Cabinet a également minimisé les chances que Johnson revienne un jour en tant que Premier ministre. « Personne n’est revenu après avoir perdu la direction du parti depuis Gladstone. Et je ne pense tout simplement pas que dans la politique moderne, la chance de revenir soit réaliste. »

Le ministre a également déclaré que la décision de Johnson d’embaucher le supremo de Vote Leave, Dominic Cummings, s’était retournée contre lui parce que le conseiller pensait qu’il était en charge.

“En fin de compte, il s’est avéré que son excentricité était absurde et intéressée et qu’il pensait qu’il était Premier ministre, et cela n’allait jamais marcher”, a-t-il déclaré.

Dans une nouvelle campagne contre les fonctionnaires travaillant à domicile, il a déclaré que les fonctionnaires britanniques devenaient « français » dans leur attitude au travail.

« Personne ne peut travailler quand il fait chaud, apparemment, pendant deux jours en un siècle, et nous devons tous rester à la maison.

« Et maintenant, quelle est l’excuse maintenant ? Oh, non, c’est en août, donc personne ne peut le faire. Nous devenons français. Nous devons voir les gens revenir au bureau.