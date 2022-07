Faire semblant d’être malade devient une épidémie en ligne

En 2014, Belle Gibson avait le vent en poupe. L’histoire de la façon dont cette jeune blogueuse australienne sur le bien-être avait surmonté un cancer du cerveau inopérable grâce à une alimentation saine et à la médecine alternative a attiré l’attention du monde entier, et son application Apple, The Whole Pantry, a enregistré 300 000 téléchargements. UN Garde-manger entier livre de cuisine, qui sera publié par Penguin, était en route. Puis vint la bombe lancée sur ses plus de 200 000 abonnés Instagram : le cancer du cerveau de Gibson était revenu – et s’était propagé à son sang, sa rate, son utérus et son foie.

L’année suivante, une bombe encore plus grosse : Gibson avait tout inventé. Elle n’avait jamais eu de cancer. “Rien de tout cela n’est vrai”, a-t-elle admis L’hebdomadaire des femmes australiennes. Sa promesse de donner une partie du produit de son application à une association caritative était également fausse. En 2017, un tribunal fédéral a infligé une amende de 410 000 $ à la star des médias sociaux autrefois appelée “la reine des abeilles du bien-être”, et l’année dernière, dans le but de percevoir l’amende en souffrance, les agents du département du shérif ont fait une descente dans sa maison de Melbourne, quelques semaines seulement avant que la BBC ne publie son Documentaire 2021 Mauvais influenceur : The Great Insta Con.

Si tout cela ressemble à un récit édifiant, cela n’a pas eu beaucoup d’effet. Depuis que l’histoire de Gibson s’est déroulée – et surtout depuis la montée de TikTok – la simulation de maladie sur les réseaux sociaux n’a fait qu’augmenter. Suivez #malingering sur TikTok, et vous trouverez d’innombrables adolescents appelant leurs pairs à faire semblant d’être malades. Un autre hashtag TikTok, #illness, a généré environ 400 millions de vues. Certes, beaucoup de personnes dans ces vidéos ne font pas semblant, mais les experts disent qu’un nombre croissant d’entre elles montrent des signes de trouble factice, défini par la Mayo Clinic comme “un trouble mental grave dans lequel quelqu’un trompe les autres en paraissant malade, en tomber malade ou s’automutiler. Le syndrome de Munchausen est une forme grave et chronique de trouble factice, bien que les deux termes soient souvent utilisés de manière interchangeable.