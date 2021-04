Au milieu des temps incertains de la pandémie, l’Apex a été une bénédiction pour l’UFC car la promotion s’est tournée vers le lieu à maintes reprises alors que les combats se déroulent à huis clos.

Les fans reviendront sous peu à l’UFC 261 le 25 avril, mais en attendant, il reste une carte de plus à venir à l’Apex ce week-end avec un projet de loi intitulé par le match des poids moyens entre Kelvin Gastelum et Robert Whittaker.

Cortez, qui a réalisé un rêve lorsqu’elle a décroché un contrat UFC à l’Apex en survivant à Mariya Agapova du Kazakhstan lors de la série Contender de Dana White en juillet 2019.

Ce samedi soir, dans l’octogone, Kish, née en Russie, participera à un concours de poids mouche qui, espère Cortez, continuera son ascension, propulsée par une séquence de huit victoires consécutives.

«J’ai des frissons ici, c’est là que ma vie a changé. Il est difficile de ne pas être un peu émotif », Cortez, 27 ans, a déclaré à l’UFC avant le combat.

«Personnellement, je me nourris de l’énergie de la foule… vous obtenez cette adrénaline, nous sommes des artistes, c’est pourquoi nous le faisons. Mais ça ne me dérange pas [being behind closed doors]. À la fin de la journée, je vais faire mon travail et je vais jouer.

Après avoir connu un début peu propice à sa carrière professionnelle en MMA avec une première défaite par soumission dans l’Invicta FC entièrement féminin, Cortez s’est lancée dans la course invaincue qu’elle a affrontée ce week-end.

Sa détermination à réussir est motivée par une histoire déchirante, car elle a perdu son frère Jose à cause d’un cancer en 2011. Jose avait été un combattant de MMA qui a inspiré son frère à se lancer dans le sport.

Cortez a subi plus de pertes lorsque sa mère Gloria est décédée en 2016, ce qui signifie qu’elle n’a pas pu assister aux débuts professionnels de sa fille.

C’est une histoire que même Dana White a admise l’avait rendu émouvant en annonçant que Cortez avait gagné son contrat UFC en 2019.

Depuis lors, Cortez est allé 2-0 dans l’octogone, battant d’abord la Brésilienne Vanessa Melo par décision unanime à Sao Paulo en novembre 2019.

Cortez a suivi cela avec une autre victoire par décision contre la Suisse Stephanie Egger à Abu Dhabi en octobre dernier, et ajoute une réputation grandissante en tant que favori des médias sociaux parmi les fans.

Ses deux compétitions passées étaient au poids coq, bien que Cortez passera au poids mouche pour sa rencontre avec Kish – une division où elle se sent naturellement chez elle.

«Mes débuts et mon dernier combat étaient au poids coq, c’était dû à des problèmes personnels, j’avais des problèmes de santé, je ne voulais pas faire une longue mise à pied, donc le poids coq était le choix le plus intelligent pour moi à l’époque,» Expliqua Cortez.

«Maintenant que je me sens à nouveau en bonne santé, les choses sont revenues à la normale, nous retournons au poids mouche pour donner à ces filles une course pour leur argent.»

Le premier défi de poids mouche qui attend Cortez à l’UFC vient de l’ancienne reine du Muay Thai Kish.

La joueuse de 33 ans a connu des fortunes mitigées lors de ses six combats à l’UFC à ce jour, faisant un début impressionnant dans la promotion avec des victoires sur Nina Ansaroff et Ashley Yodder pour étendre son record sans tache MMA à 6-0.

Depuis lors, cependant, l’élan est bloqué alors que Kish est allé 1-3, soumis par la jeune Colombienne Sabina Mazo lors de son dernier combat en septembre.

Malgré cette glissade, Cortez pense que le match de samedi est passionnant.

« J’y vais pour finir à chaque fois, » Dit Cortez. «J’y vais en sachant que je vais gagner, peu importe. Je ne vais pas arrêter, je ne suis pas un lâcheur, je ne suis pas un combattant lent, je garde le rythme élevé, je garde l’intensité, je me sens confiant dans tous les aspects.

«Je pense que ça va être un bon combat, nous gardons tous les deux l’intensité, ça va être un combat très actif, rapide. C’est une adversaire coriace. Je sais qu’elle n’aime pas être frappée, elle couvre, donc ça va me profiter.

Surtout, Cortez estime que ce sera l’occasion de faire une déclaration dans une division de 125 livres actuellement dirigée par la redoutable Valentina Shevchenko.

«J’ai l’impression que c’est l’occasion de me présenter à mon meilleur, à 125 livres, et de faire savoir à ces filles que je suis ici maintenant» dit l’étoile naissante née à Phoenix.

«Je veux être parmi les cinq premiers cette année, pour l’année prochaine, si tout est bien fait, je serai prêt pour cette chance au titre.»