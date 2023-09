Faire sa marque : les plaques bleues historiques de Londres recherchent plus de diversité alors que le 1 000e marqueur est dévoilé

LONDRES (AP) — Un bruit sourd brise le silence alors que Julia Land laisse tomber un morceau d’argile gris-brun sur le rouleau à dalles avant que Ned Heywood ne le fasse passer à travers la machine une, deux, trois fois, créant un rectangle d’environ un pouce d’épaisseur.

En posant un motif sur la dalle, Heywood coupe l’argile pour créer un disque de la taille d’une pizza extra-large qui deviendra l’une des plaques bleues qui parsèment les murs des bâtiments de Londres, marquant les lieux où les scientifiques, les artistes , hommes politiques et militants ont marqué l’histoire.

Alors qu’English Heritage se prépare à dévoiler mardi sa 1 000e plaque bleue, l’association caritative s’efforce d’élargir le programme pour inclure davantage de femmes, de personnes issues de minorités ethniques et de groupes communautaires afin qu’il reflète mieux la diversité de la capitale.

La dernière installation marque les bureaux où la Ligue pour la liberté des femmes « a fait campagne pour l’égalité des femmes » au début du 20e siècle, atteignant au moins deux de ces objectifs.

« Les noms ne sont plus seulement des noms anglais, ce qui est significatif parce que, vous savez, les gens qui sont venus dans ce pays du monde entier ont apporté une contribution disproportionnée », explique Heywood dans son atelier, un bâtiment reconverti du XVIIIe siècle. pub dans la ville galloise de Chepstow, à 180 kilomètres à l’ouest de Londres. « Cela change maintenant, ce qui est très positif. »

Le programme de la plaque bleue, qui a débuté en 1866 et est considéré comme le premier du genre, propose une visite historique informelle à pied de Londres qui commémore des personnalités et leurs réalisations en mettant en valeur les lieux où ils ont vécu et travaillé.

Parmi les lauréats figurent des personnalités célèbres, du Premier ministre de guerre Winston Churchill au pionnier communiste Karl Marx, ainsi que des personnalités moins connues comme le perruquier de théâtre Willy Clarkson et l’ingénieur civil William Lindley, qui a construit des systèmes d’eau et d’égouts dans le monde entier. Il existe également des plaques honorant des étrangers comme le premier Premier ministre indien, Jawaharlal Nehru, et la rock star américaine Jimi Hendrix, qui n’a vécu que brièvement à Londres.

Mais English Heritage, qui parraine le programme depuis 1986, s’inquiète du fait que les anciens lauréats étaient majoritairement blancs et de sexe masculin. Seulement 15 % des plaques honorent les femmes et moins de 5 % célèbrent les personnes d’origine noire et asiatique.

L’association caritative, qui gère quelque 400 monuments, châteaux médiévaux, forts romains et maisons de campagne dans toute l’Angleterre, tente d’encourager davantage de candidatures de femmes et de personnes issues de groupes ethniques minoritaires, tout en maintenant des normes élevées pour l’entrée dans ce club exclusif, a déclaré Anna Eavis : le directeur de la conservation.

Les plaques dévoilées récemment incluent la princesse Sophia Duleep Singh, suffragette et critique de la domination britannique en Inde ; Ottobah Cugoano, originaire du Ghana actuel qui a été réduit en esclavage à Grenade et a fait campagne contre l’esclavage après avoir obtenu sa liberté ; et Ada Salter, la première femme élue maire d’un arrondissement de Londres.

« Londres est extrêmement diversifiée et cela a toujours été le cas, n’est-ce pas ? dit Eavis. « Il est donc important de garantir que nous reflétons cette diversité, cette richesse de contribution dans les rues de Londres. »

Diana Yeh, maître de conférences en sociologie à la City University de Londres, a déclaré qu’élargir la portée de programmes tels que les plaques bleues est « un élément essentiel de la mémoire des histoires invisibles ». Mais les organisations du patrimoine doivent faire davantage pour discuter des « aspects troublants » de l’histoire anglaise, notamment l’esclavage et le colonialisme, a-t-elle ajouté.

« D’une certaine manière, il est très facile de célébrer des personnalités connues qui sont marginalisées, mais il est beaucoup plus difficile de faire ce travail difficile de reconnaissance du passé difficile de la Grande-Bretagne », a déclaré Yeh, dont le travail se concentre sur la race, le racisme et la politique culturelle. « Mais cela doit être fait pour le bénéfice des générations futures. »

English Heritage installe chaque année une douzaine de plaques bleues, sélectionnées parmi une centaine de candidatures. Un comité examine les candidats pour décider lesquels méritent d’être commémorés et pour s’assurer qu’il existe un véritable lien entre chaque lauréat et le site où la plaque doit être installée.

Une fois la décision prise, la commande est envoyée au studio Heywood, qui fabrique des plaques pour English Heritage depuis 2016.

Sur une période de six semaines, Heywood et Land roulent et coupent l’argile, inscrivent sur le disque le nom et les réalisations du lauréat, puis appliquent le vernis bleu caractéristique et le cuisent dans un four. C’est un processus qui crée un monument presque indestructible qui devrait durer aussi longtemps que le bâtiment auquel il est attaché – tant que les plaques ne se fissurent pas lorsqu’elles sont cuites à 1 300 degrés Celsius (2 370 Fahrenheit).

«Nous prions les dieux du four», dit Heywood.

Si la première plaque, honorant le poète Lord Byron, a été détruite lors de la démolition du bâtiment qu’elle ornait, la seconde, installée en 1867, marque toujours la maison où Napoléon III, dernier empereur français, vécut en exil.

La plaque numéro 1 000 rend hommage à la Women’s Freedom League, une organisation suffragiste qui a utilisé le 1 Robert Street, dans le centre de Londres, comme base d’opérations pendant sa période la plus active.

La ligue a été créée en 1907 par des militantes qui se sont séparées de la plus célèbre Union sociale et politique des femmes en raison de désaccords avec sa dirigeante, Emmeline Pankhurst.

Le groupe, qui avait pour devise « Osez la liberté », visait l’émancipation totale des femmes. Il prônait le non-paiement des impôts et soutenait le boycott du recensement de 1911 afin de faire pression sur le gouvernement pour qu’il autorise les femmes à voter. En 1909, lorsque le droit de vote des femmes fut omis du discours du roi décrivant le programme législatif du gouvernement, la ligue loua un dirigeable pour larguer des brochures au-dessus de la capitale.

Heywood et Land ressentent intensément la responsabilité des plaques bleues. Pour se mettre dans le bon état d’esprit, ils essaient parfois de canaliser les lauréats.

Land a écouté les enregistrements du violoniste Yehudi Menuhin pendant qu’elle dessinait les lettres sur sa plaque.

Heywood a fait des recherches sur l’ingénieur électricien Tommy Flowers avant de travailler sur le marqueur qui commémore son travail sur Colossus, l’ordinateur pionnier utilisé pour déchiffrer les codes allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.

« Il a été une personne très importante dans l’ensemble de l’effort de la Seconde Guerre mondiale », a déclaré Heywood. « Et il est enfin reconnu pour le travail étonnant qu’il a accompli. »

Heywood a un faible pour les scientifiques, qui, selon lui, sont les véritables héros qui améliorent la vie des gens. Les politiciens? Pas tellement. Ils vont et viennent.

Mais en tant que créateur de plaques, il peut apposer sa marque sur les choses, un disque à la fois.

« Je connais très bien l’histoire de cette ville, de ce pays, et je suis conscient des changements que les individus ont apportés à la société », a déclaré Heywood, entouré de ses outils, de l’argile et de la poussière.

« Les plaques bleues sont soigneusement étudiées, les gens font l’objet de recherches approfondies et les plaques sont là pour une raison », a-t-il ajouté. « Et il sera là pour toujours. »

Danica Kirka, Associated Press