Faire revivre le métier séculaire de la reliure, une page à la fois

Angie Sotiropoulos tourne habilement la poignée de sa presse à copier. Il grince, aplatissant les nombreuses feuilles de papier qui constitueront bientôt un livre.

Elle traverse ensuite son home studio jusqu’à son bureau, où elle marque et coupe davantage de papier pour l’utiliser plus tard.

Sotiropoulos, 44 ans, crée des livres depuis 2015. Même si elle se considère encore novice dans le domaine de la reliure, elle est à son compte depuis 2020, date à laquelle elle a lancé Presse de livres libellule.

Elle fabrique et vend une variété de livres artisanaux principalement destinés à être utilisés à des fins artistiques et de journalisation.

Dans une interview, Sotiropoulos a déclaré qu’elle aimait ce métier parce qu’elle apprenait toujours quelque chose de nouveau et travaillait avec des matériaux différents.

« Il y a toujours un nouveau journal », dit-elle. « Il y a toujours un nouveau fil conducteur. Il y a toujours différentes combinaisons de choses et c’est amusant pour moi de proposer de nouvelles combinaisons amusantes.

« Je peux aussi utiliser mes livres que je crée, car je les teste tous avant de les faire pour d’autres personnes. »

Sotiropoulos fait partie d’un nombre croissant de personnes qui se tournent vers ce métier accessible, qui remonte à des siècles.

Le retour de la reliure a captivé le public sur les plateformes de médias sociaux, où les artistes montrent leurs processus de travail et leurs résultats.

Sotiropoulos a ajouté différents styles de livres à sa liste, notamment des livres en accordéon et des livres recyclés. (Soumis par Angie Sotiropoulos)

La reliure est le processus consistant à prendre des feuilles de papier et à les assembler pour former un livre.

Sotiropoulos a déclaré que l’artisanat connaît une résurgence car il s’agit d’un autre débouché artistique qui produit quelque chose d’original et ne nécessite pas beaucoup d’équipement.

« Même si vous ne le rendez pas durable, selon la façon dont vous le fabriquez, vous pouvez le démonter et le refaire », a-t-elle déclaré. « Je pense qu’il y a quelque chose d’attrayant du point de vue de la réutilisation et de la durabilité. »

Il existe de nombreuses façons différentes de relier des livres ; la manière la plus courante consiste à coudre les papiers ensemble à la main.

Sotiropoulos a déclaré qu’elle trouvait la couture relaxante. Elle a appris très tôt à travailler par lots, préférant couper du papier un jour et laisser la couture au lendemain.

Passionnée de dessin, Sotiropoulos a décidé de créer elle-même des carnets de croquis en utilisant du papier 100 % coton. (Ishita Verma/CBC)

Tous les livres que Sotiropoulos réalise sont au départ un morceau de papier géant qu’elle plie, coupe puis aplatit pendant la nuit.

« Certains livres sont plus faciles et il n’y a que de la couture », a déclaré Sotiropoulos. « D’autres livres doivent être cousus, collés et construits des couvertures pour tous dans une étape distincte. »

Sotiropoulos a été initié au métier alors qu’il travaillait sur UN chant de Noël au Théâtre Citadelle d’Edmonton.

« Les gens du théâtre font beaucoup de mal aux livres en général », a-t-elle déclaré à l’émission CBC. Edmonton AM.

« Habituellement, nous les jetons à travers la pièce ou sur les étagères, mais chaque livre connaît une sorte de vie horrible. »

Elle faisait partie d’une équipe de deux personnes chargées de réparer les livres cassés après les représentations ; elle a suffisamment apprécié le processus de reliure pour en faire un passe-temps.

Edmonton AM5:28Reliure de livre Nous rencontrons un artiste d’Edmonton qui s’est lancé dans un métier vieux de plusieurs siècles

Passionnée de dessin, Sotiropoulos a décidé de créer elle-même des carnets de croquis. Elle a dit qu’elle ne parvenait jamais à en trouver qui fonctionnaient pour elle.

« J’utilisais beaucoup de papiers en coton et il n’y avait pas, à l’époque, beaucoup de papiers en coton reliés ensemble sous forme de livre », a-t-elle déclaré.

Peu de temps après, Sotiropoulos a ajouté différents styles de livres à sa liste, notamment des accordéons et des livres recyclés.

Ici pour rester

Andrew Huot, relieur et défenseur des livres, a déclaré que la reliure en tant qu’artisanat a explosé ces dernières années parce que les gens la considèrent comme une forme d’art.

« Auparavant, c’était un métier utilitaire ; il s’agissait avant tout de transmettre des informations », a-t-il déclaré. « C’était plus un travail et moins une option créative. »

Huot travaille comme relieur et défenseur de l’environnement depuis la fin des années 1990 et est maintenant propriétaire de Big River Bindery à Toronto.

Il a ajouté que les gens souhaitent désormais travailler de leurs mains et explorer la qualité tactile du livre.

« Si vous aimez dessiner, vous pouvez créer des carnets de croquis exactement comme vous le souhaitez », a-t-il déclaré. « Si vous écrivez ou tenez un journal, vous pouvez créer des livres exactement comme vous le souhaitez. »

« L’explosion d’intérêt pour la reliure est là pour rester. »