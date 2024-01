Faire régulièrement des exercices assis au mur peut aider à abaisser votre tension artérielle

UN étude récente dans le British Journal of Sports Medicine suggère que les exercices isométriques, comme les positions assises au mur (également appelés squats muraux), peuvent aider à réduire la tension artérielle encore plus efficacement que d’autres formes d’exercice, notamment l’activité aérobique, la musculation ou les entraînements par intervalles de haute intensité.

Cela signifie rester assis contre un mur pendant deux minutes, se reposer pendant deux minutes et répéter cela quatre fois. Une seule séance, repos compris, ne prendra que 14 minutes.

En moyenne, une routine isométrique régulière de sièges muraux a abaissé la pression artérielle systolique (le chiffre le plus élevé) de 10 mmHg et la pression diastolique de 5 mmHg, selon la recherche.

Les auteurs de l’étude affirment que les résultats soutiennent le développement de nouvelles lignes directrices en matière d’exercice qui vont au-delà de la recommandation d’exercices aérobiques pour la prévention et le traitement de l’hypertension.

“Notre message principal est que faire de l’exercice est fantastique et que tout exercice peut réduire votre tension artérielle”, a déclaré Jamie O’Driscoll, l’auteur principal de l’étude. “Mais si vous êtes une personne qui fait actuellement de l’exercice conformément aux directives et que vous avez encore un peu de difficulté à réduire votre tension artérielle et que vous souhaitez éviter de prendre des médicaments, l’isométrie est peut-être un mode supplémentaire pour compléter l’exercice que vous faites. ” je le fais déjà.