Faire progresser l’automatisation de la construction grâce à la technologie d’impression 3D intégrée verticalement | Nouvelles

WILMINGTON, Del., 17 septembre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Dans le paysage de la construction en constante évolution, AC3D repousse les limites de ce qui est possible grâce à sa technologie d’impression 3D de construction intégrée verticalement. Alors que nous entamons notre voyage aux États-Unis, nous cherchons non seulement à présenter notre technologie révolutionnaire, mais également à favoriser la compréhension et la collaboration au sein de la communauté de la fabrication additive, des utilisateurs finaux et des autorités gouvernementales. Aujourd’hui, nous souhaitons présenter un aperçu complet de notre technologie, de ses avantages et de notre feuille de route stratégique pour l’avenir.

AC3D a pour objectif d’aider à résoudre la crise mondiale du logement, à rendre la construction moins chère et plus rapide, tout en réduisant considérablement les émissions de gaz à effet de serre produites par l’industrie de la construction. Notre plate-forme technologique verticalement intégrée fournit une technologie d’automatisation et du matériel d’impression pour produire des bâtiments durables de haute qualité.

Etendant désormais sa présence aux États-Unis, AC3D est impatient de présenter son approche holistique de la construction additive, englobant les imprimantes 3D, les matériaux d’impression, les logiciels innovants et la conception de bâtiments en interne.

Explorer les avantages technologiques

Haute précision et vitesse : la rigidité de notre imprimante, la meilleure de sa catégorie, nous permet d’atteindre une précision et une vitesse d’impression inégalées, établissant ainsi de nouvelles références sur le marché de l’impression de construction 3D.

Impression géopolymère sans ciment : en plus des matériaux d’impression standard, nous utilisons un géopolymère 100 % sans ciment qui permet la construction de maisons nettes zéro et contribue à un avenir durable.

Assemblage modulaire à grande échelle : Grâce à l’assemblage modulaire, nos imprimantes disposent d’un volume d’impression expansif, capable de construire des structures à plusieurs étages sans modifications. Le transport et l’installation sont rendus efficaces, éliminant le besoin de grues ou d’autres équipements de levage lourds.

Facilité d’adoption : les conceptions de bâtiments internes d’AC3D facilitent une intégration transparente pour les partenaires de développement, garantissant une transition en douceur vers le monde de la construction imprimée en 3D.

Pionnier de l’avenir de l’impression 3D de construction

Notre vision s’étend au-delà des réalisations actuelles. La présentation dévoile nos plans stratégiques pour l’évolution de la technologie AC3D :

Extension de la zone d’impression : la transition vers des cadres en aluminium et l’élargissement des dimensions d’impression augmenteront l’échelle et la portée de nos constructions (jusqu’à 14 m de largeur et jusqu’à 10 m de hauteur avec une longueur illimitée).

Durabilité localisée : L’incorporation de géopolymère à la production locale dans le ME aborde la durabilité, le coût, la résistance au feu et la durabilité.

Contrôle qualité basé sur l’IA : la mise en œuvre de la vision industrielle avec des fonctionnalités d’IA garantit à la fois le contrôle qualité et la sécurité sur site, améliorant ainsi le processus de construction.

Tête d’impression innovante : la recherche et le développement en cours sur une tête d’impression « de type sec » élimine les tuyaux inefficaces, permettant ainsi des mélanges structurellement robustes et à prise plus rapide.

Impression multi-matériaux : Une autre innovation à venir est notre tête d’impression multi-matériaux et multi-buses brevetée qui améliorera la vitesse en imprimant simultanément les murs et l’isolation.

Automatisation accrue : l’impression des fondations et des plafonds, la peinture automatisée, l’application de stuc et même l’installation de fenêtres et de portes définissent le concept d’automatisation de la construction.

Un avenir durable : relever les défis mondiaux

En conclusion, il est important de reconnaître l’impact considérable de l’impression 3D de construction sur les défis mondiaux :

Lutter contre la pénurie mondiale de logements, qui dépasse les 12 millions de logements par an.

Atténuer la pénurie de travailleurs de la construction qualifiés grâce à l’automatisation.

Contribuer à la réduction des émissions de CO2 en réduisant l’utilisation de ciment et en améliorant l’efficacité énergétique grâce à des techniques d’isolation intelligentes.

Minimiser les déchets en éliminant le coffrage et en réduisant la consommation de matériaux.

Réduire les coûts de construction pour une plus grande accessibilité tout en augmentant la vitesse du processus de construction.

Permettre une conception architecturale imaginative basée sur l’IA tout en rationalisant la conception pour réduire les délais de fabrication.

Améliorer la qualité de la construction grâce à l’automatisation et aux processus numériques.

AC3D aspire à inspirer un mouvement collaboratif vers un avenir plus durable et innovant dans le domaine de la construction.

