Faire pression pour rétablir Trump en tant que président le mois prochain après que la théorie du retour a mis le FBI en alerte pour violence

Une théorie du complot SANS BASE selon laquelle Donald Trump sera réintégré à la présidence en août pourrait entraîner des violences de la part d’extrémistes de droite cet été, ont averti des responsables.

Les affirmations, qui ont été régulièrement poussées par les QAnoners et les goûts du PDG de MyPillow, Mike Lindell, mettent le FBI et le Department of Homeland Security en alerte maximale.

Les théories selon lesquelles Trump sera réintégré en tant que président sont de moins en moins marginales Crédit : AFP

Les autorités craignent que les extrémistes d’extrême droite ne recourent à la violence cet été Crédit : AFP

Le directeur du FBI, Christopher Wray, et d’autres hauts responsables de la sécurité nationale craindraient que la rhétorique et les faux récits ne se traduisent par de la violence réelle dans les mois à venir.

La théorie présente des similitudes avec les faux récits poussés par Trump et ses collaborateurs à la suite des élections de 2020, affirmant – sans preuve – que le vote a été truqué contre lui.

Cette rhétorique a atteint son paroxysme le 6 janvier lorsque Trump a convoqué ses partisans à Washington dans le cadre d’un effort visant à bloquer la certification de Joe Biden en tant que président.

Quelques instants après que Trump s’est adressé à la foule, une mer de milliers de fans de MAGA ont pris d’assaut le Capitole et se sont violemment affrontés avec la police.

Au total, cinq personnes sont mortes, dont un officier de police du Capitole des États-Unis. Des centaines d’insurgés ont depuis été arrêtés.

« SOLDATS NUMÉRIQUES S’ENGAGEANT DANS LA VRAIE VIOLENCE »

Le FBI, le Département de la sécurité intérieure (DHS) et d’autres agences de sécurité ont été largement critiqués à la suite de l’émeute pour ne pas avoir déclenché suffisamment d’alarmes avant le 6 janvier malgré les preuves que la violence était probable.

Dans l’espoir d’éviter la même erreur, le mois dernier, le DHS a émis deux avertissements aux responsables fédéraux, étatiques et locaux concernant le potentiel de violence cet été, citant la théorie de la réintégration de Trump.

En juin, le DHS a publié une note disant que les adeptes de QAnon pourraient se tourner vers la violence parce que leurs attentes quant à la réinauguration de Trump ne seront pas comblées.

Certains sont susceptibles de croire « qu’ils ont l’obligation de passer du statut de soldat numérique à celui de s’engager dans la violence dans le monde réel », selon le document.

Alors que le DHS dit qu’il n’a « aucune preuve » de menaces liées au retour supposé de Trump au pouvoir, historiquement, certains extrémistes violents domestiques « ont mené des violences pour faire avancer les théories du complot », ont-ils déclaré.

‘UNE GUERRE CIVILE’

Les partisans de Donald Trump ont fait allusion à la possibilité de violences lors d’un rassemblement MAGA dans l’Ohio fin juin, déclarant de façon inquiétante à Donie O’Sullivan de CNN : « Nous allons être dans une guerre civile ».

« Il revient bientôt, et vous allez tomber », a ajouté l’homme. « L’armée sait déjà que c’était une fraude. Il a gagné plus de 80%. [Trump’s] revenir avant la mi-août. »

Le complot que Trump sera rétabli cet été, qui a d’abord été colporté par des membres de QAnon, est devenu de moins en moins marginal.

La théorie a fait les gros titres pour la première fois lorsque l’ancien avocat de Trump, Sidney Powell, a fait cette affirmation lors d’un discours lors d’un rassemblement QAnon en mai.

Mike Lindell a également contribué à rendre la théorie populaire, malgré de nombreux experts juridiques repoussant qu’une telle chose n’est même pas possible.

Un rapport du New York Times a déclaré que même Trump avait adhéré à la théorie, disant à ses assistants qu’il retournerait à la Maison Blanche plus tard cette année.

Les partisans de Trump sont vus ci-dessus lors des émeutes du 6 janvier Crédit : Reuters

Lors d’un rassemblement d’extrême droite en Arizona ce week-end, le représentant Andy Briggs a déclaré aux participants qu’il s’attend à ce que Trump revienne en tant que président en 2024 – « sinon plus tôt ».

Trump lui-même est apparu au même événement Turning Point USA et a fait une suggestion similaire.

« Ils ont failli s’en tirer », a-t-il déclaré à la foule. « Ils s’en sont peut-être tirés. Nous allons le découvrir car il va falloir faire quelque chose.

« Si quelqu’un vole Tiffany – un beau bijoutier, 57e et 5e, bien situé, excellent emplacement – ​​et qu’il vole les diamants, puis se fait prendre. Ils doivent rendre les diamants. C’est très simple. C’est incroyable la façon dont cela fonctionne . »

‘DOIT RESTER ALERTE’

Que les menaces de violence soient crédibles ou non, John Demers, l’ancien chef de la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice, a déclaré que les organismes chargés de l’application des lois aux États-Unis doivent rester vigilants.

« Le défi est comme celui du gardien de sécurité qui doit rester vigilant quand il ne se passe rien, alors quelque chose pourrait arriver en un instant », a déclaré Demers à Forbes. « Alors, vous devez être préparé. »

La plus grande menace potentielle d’attaque dans les semaines à venir provient très probablement d’acteurs isolés ou de petits groupes plutôt que de foules plus importantes, a déclaré Demers.

Il a également souligné que d’autres dates importantes pour certains partisans de Trump se sont déjà déroulées sans violence.

Le directeur du FBI, Wray, a quant à lui déclaré que l’agence envisageait le cryptage car de nombreuses communications entre terroristes nationaux « se font via des plates-formes cryptées auxquelles nous n’avons pas de solution d’accès licite et prête à l’emploi.

« Et, bien sûr », a-t-il poursuivi, « nous allons examiner comment nous examinons et évaluons les informations open source, les médias sociaux, ce genre de choses. »

Le DHS a également déclaré que la levée des restrictions de Covid pourrait être exploitée par des terroristes nationaux pour attaquer des rivaux politiques.

Le département est « axé sur le lien entre la violence et les idéologies extrémistes » et « renforce sa capacité à prévenir les actes de terrorisme domestique inspirés par la désinformation, les théories du complot et les faux récits diffusés via les médias sociaux et d’autres plateformes en ligne », selon un communiqué du DHS. .

La plus grande menace potentielle d’attaque dans les semaines à venir provient très probablement d’acteurs isolés ou de petits groupes plutôt que de foules plus importantes. Crédit : AFP

Trump a même accepté la théorie selon laquelle il serait réintégré, selon des rapports Crédit : Getty