Faire pression pour la publication du mandat utilisé pour fouiller le domicile de Trump

WASHINGTON (AP) – L’ancien président Donald Trump a appelé à la publication “immédiate” du mandat fédéral utilisé par le FBI pour perquisitionner son domaine en Floride, quelques heures après que le ministère de la Justice eut demandé à un tribunal de desceller le mandat, le procureur général Merrick Garland citant «l’intérêt public substantiel dans cette affaire».

Dans des messages publiés sur sa plateforme Truth Social, Trump a écrit : « Non seulement je ne m’opposerai pas à la publication de documents… Je vais encore plus loin en ENCOURAGEANT la publication immédiate de ces documents. Il a continué à attaquer la recherche du FBI de Mar-a-Lago comme “non américaine, injustifiée et inutile”.

“Libérez les documents maintenant!” il a écrit.

Trump a reçu au moins certains des documents que le ministère de la Justice cherchait à desceller, mais lui et ses avocats ont refusé, jusqu’à présent, de les rendre publics.

La décision de desceller ou non les dossiers appartient au juge magistrat américain Bruce Reinhart, le même juge qui a signé le mandat de perquisition. Le ministère avait jusqu’à vendredi après-midi pour dire au juge si les avocats de Trump étaient d’accord ou non avec leur proposition de rendre le mandat public.

La demande du ministère est frappante car ces documents restent traditionnellement scellés pendant une enquête en cours. Mais le département a semblé reconnaître que son silence depuis la perquisition avait créé un vide pour les attaques verbales amères de Trump et de ses alliés, et que le public avait droit au côté du FBI sur ce qui avait motivé l’action de lundi au domicile de l’ancien président.

“L’intérêt clair et puissant du public à comprendre ce qui s’est passé dans ces circonstances pèse fortement en faveur du descellement”, a déclaré une requête déposée jeudi devant le tribunal fédéral de Floride.

Si le mandat était publié, il pourrait divulguer des informations peu flatteuses sur Trump et sur l’examen minutieux par le FBI de sa gestion des documents gouvernementaux sensibles alors qu’il se prépare pour une autre course à la Maison Blanche. Au cours de sa campagne réussie en 2016, il a fréquemment souligné une enquête du FBI sur son adversaire démocrate, Hillary Clinton, pour savoir si elle avait mal géré des informations classifiées.

Il n’est pas clair à ce stade combien d’informations seraient incluses dans les documents, s’ils étaient rendus publics, ou s’ils engloberaient un affidavit du FBI qui établirait vraisemblablement une base factuelle détaillée pour la recherche. Le ministère a spécifiquement demandé le descellement du mandat ainsi qu’un reçu de propriété énumérant les articles saisis, ainsi que deux pièces jointes non précisées.

Pour obtenir un mandat de perquisition, les autorités fédérales doivent prouver à un juge qu’il existe un motif probable de croire qu’un crime a été commis. Garland a déclaré qu’il avait personnellement approuvé le mandat, une décision qu’il a déclaré que le département n’avait pas prise à la légère étant donné que la pratique courante consiste, dans la mesure du possible, à sélectionner des tactiques moins intrusives qu’une perquisition à domicile.

Dans ce cas, selon une personne proche du dossier, il y a eu un engagement substantiel avec Trump et ses représentants avant le mandat de perquisition, y compris une assignation à comparaître et une visite à Mar-a-Lago il y a quelques mois par le FBI et Les fonctionnaires du ministère de la Justice pour évaluer comment les documents ont été stockés. La personne n’était pas autorisée à discuter de l’affaire par son nom et a parlé sous couvert d’anonymat.

Ni Trump ni le FBI n’ont dit quoi que ce soit sur les documents que le FBI aurait pu récupérer, ou sur ce que recherchaient précisément les agents.

Trump, qui pendant des années a fustigé le FBI et cherché à semer la méfiance parmi ses partisans dans ses décisions, a déclaré que le mandat avait été signifié et que la perquisition avait été menée malgré sa coopération avec le ministère de la Justice au cours de la perquisition.

Dans un message sur sa plateforme Truth Social, Trump a déclaré que ses “avocats et représentants coopéraient pleinement” avant la perquisition, et que les responsables gouvernementaux “auraient pu avoir tout ce qu’ils voulaient, quand ils le voulaient, si nous l’avions”.

La politique du FBI et du ministère de la Justice met en garde contre la discussion des enquêtes en cours, à la fois pour protéger l’intégrité des enquêtes et pour éviter de calomnier injustement une personne qui est examinée mais qui finit par ne pas être inculpée. Cela est particulièrement vrai dans le cas des mandats de perquisition, où les documents judiciaires à l’appui sont systématiquement gardés secrets au fur et à mesure de l’enquête.

Dans ce cas, cependant, Garland a cité le fait que Trump lui-même avait fourni la première confirmation publique de la recherche du FBI, “comme c’est son droit”. Le ministère de la Justice, dans son nouveau dossier, a également déclaré que la divulgation d’informations à ce sujet maintenant ne nuirait pas aux fonctions du tribunal.

Même ainsi, Garland, dans une déclaration publique faite à la hâte au ministère de la Justice, a semblé reconnaître la nature inhabituelle de la demande du ministère en refusant de répondre aux questions ou de fournir des détails substantiels sur l’enquête du FBI.

« Une grande partie de notre travail est par nécessité menée à l’abri des regards du public. Nous le faisons pour protéger les droits constitutionnels de tous les Américains et pour protéger l’intégrité de nos enquêtes », a-t-il déclaré. “La loi fédérale, les règles de longue date du département et nos obligations éthiques m’empêchent de fournir plus de détails sur la base de la recherche pour le moment.”

Le ministère de la Justice sous Garland s’est méfié des déclarations publiques sur les enquêtes politiquement chargées, ou de confirmer dans quelle mesure il pourrait enquêter sur Trump dans le cadre d’une enquête plus large sur l’émeute du 6 janvier au Capitole américain et les efforts pour annuler les résultats de l’élection de 2020.

Le département a essayé d’éviter d’être perçu comme s’injectant dans la politique présidentielle, comme cela s’est produit en 2016 lorsque le directeur du FBI de l’époque, James Comey, a fait une déclaration publique inhabituelle annonçant que le FBI ne recommanderait pas de poursuites pénales contre Clinton concernant sa gestion des e-mails – et lorsqu’il a de nouveau pris la parole un peu plus d’une semaine avant les élections pour informer le Congrès que l’enquête était effectivement rouverte en raison de la découverte de nouveaux courriels.

Le mandat de perquisition de Mar-a-Lago signifié lundi faisait partie d’une enquête en cours du ministère de la Justice sur la découverte de documents classifiés de la Maison Blanche récupérés au domicile de Trump à Palm Beach, en Floride, plus tôt cette année. Les Archives nationales avaient demandé au département d’enquêter après avoir déclaré que 15 boîtes de documents récupérés dans le domaine comprenaient des documents classifiés. Plusieurs lois fédérales régissent le traitement des informations classifiées.

Le procureur général a également condamné les attaques verbales contre le personnel du FBI et du ministère de la Justice au cours de la perquisition. Certains alliés républicains de Trump ont appelé à la suppression du financement du FBI. Un grand nombre de partisans de Trump ont demandé que le mandat soit publié dans l’espoir qu’il montrera que Trump a été injustement ciblé.

“Je ne resterai pas silencieux lorsque leur intégrité sera injustement attaquée”, a déclaré Garland à propos des agents fédéraux chargés de l’application des lois, les qualifiant de “fonctionnaires dévoués et patriotes”.

Plus tôt jeudi, un homme armé portant un gilet pare-balles a tenté de pénétrer dans une zone de contrôle de sécurité dans un bureau extérieur du FBI dans l’Ohio, puis s’est enfui et a ensuite été tué après une confrontation avec les forces de l’ordre. Un responsable de l’application des lois informé de l’affaire a identifié l’homme comme étant Ricky Shiffer et a déclaré qu’il se serait trouvé à Washington dans les jours qui ont précédé l’attaque du Capitole et qu’il aurait pu s’y trouver le jour de l’attaque.

Les rédacteurs d’Associated Press Zeke Miller, Lindsay Whitehurst et Meg Kinnard ont contribué à ce rapport.

Eric Tucker et Michael Balsamo, Associated Press