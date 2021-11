Faire PLUS de travaux ménagers peut stimuler la mémoire des Britanniques, selon les scientifiques

FAIRE PLUS de travaux ménagers peut stimuler la mémoire des Britanniques et la durée d’attention des personnes âgées, selon les scientifiques.

Les chercheurs ont découvert que les personnes âgées qui participent à une combinaison de travaux ménagers légers semblent donner aux gens une « fonction cognitive supérieure ».

Les scientifiques voulaient savoir si les tâches ménagères pouvaient améliorer la capacité mentale des personnes âgées Crédit : Alamy

Des experts à Singapour voulaient évaluer si les tâches ménagères contribuent à un vieillissement en bonne santé en augmentant les niveaux d’activité physique et la capacité mentale.

Le lien a été observé indépendamment de la quantité d’autres activités physiques pratiquées par les plus de 65 ans pendant leur travail ou leurs loisirs, ont déclaré les chercheurs.

Les chercheurs ont examiné la vitesse de marche et la vitesse de position assise-debout depuis une chaise – ce qui indique la force des jambes et le risque de chute – pour évaluer les niveaux d’activité physique des participants.

Leur agilité mentale a également été évaluée avec des tests conçus pour examiner la mémoire, le langage et la durée d’attention.

Les participants ont été interrogés sur l’intensité et la fréquence des tâches ménagères ainsi que sur d’autres types d’activité physique.

Leur article, publié dans BMJ Open, est basé sur près de 500 adultes à Singapour qui ont subi des tests pour déterminer leur santé physique et cognitive.

Ils ont été divisés en deux tranches d’âge; entre 21 et 54 ans, avec une moyenne d’âge de 44 ans, et entre 65 et 90 ans, avec une moyenne d’âge de 75 ans.

Les résultats des tests de mémoire et des tests physiques, tels que la vitesse à laquelle les gens pouvaient passer de la position assise à la position debout et la vitesse de marche, ont montré que les travaux ménagers étaient liés à des capacités mentales plus pointues et à une meilleure capacité physique, mais uniquement dans le groupe plus âgé.

Seulement environ un tiers (36 %) des personnes du groupe des plus jeunes et un peu moins de la moitié (48 %) de celles du groupe d’âge plus avancé – 65 ans et plus – ont atteint les niveaux d’activité physique recommandés à partir des seules activités récréatives.

Mais environ les deux tiers – 61 % des adultes âgés de 64 ans et moins et 66 % des adultes plus âgés – ont atteint les objectifs exclusivement par le biais de travaux ménagers.

Les scores cognitifs étaient respectivement de 8 % et 5 % plus élevés chez les plus de 65 ans effectuant de gros travaux ménagers légers ou lourds que chez ceux qui en faisaient moins.

Le temps assis-debout était 8 pour cent plus rapide chez ceux qui effectuaient des tâches ménagères plus lourdes, et les scores d’équilibre étaient 23 pour cent plus élevés.

Cela comprenait laver la vaisselle, épousseter, faire le lit, faire la lessive, étendre le linge, repasser, ranger et préparer les repas – des tâches encore plus difficiles telles que nettoyer les vitres, changer la literie, battre le tapis, passer l’aspirateur, laver ou récurer le le sol et les tâches de sciage, de réparation ou de peinture.

Pendant ce temps, ceux qui effectuaient régulièrement les travaux les plus exigeants physiquement autour de la maison avaient des temps de position assis-debout réduits et de meilleurs scores d’équilibre et de coordination par rapport à ceux qui ne s’adonnaient pas régulièrement à ces activités.

Les auteurs soulignent que l’étude est une étude d’observation, donc aucune conclusion définitive ne peut être tirée et ils ont appelé à davantage de recherches pour établir le lien entre les emplois domestiques et la santé.

« En conclusion, notre étude suggère qu’une combinaison de travaux ménagers légers et lourds est associée à une fonction cognitive plus élevée, en particulier dans les domaines de l’attention et de la mémoire, chez les personnes âgées vivant dans la communauté », ont-ils écrit.

« En outre, les associations positives entre les niveaux de travail ménager et les fonctions physiques et sensorimotrices chez les personnes âgées étaient dépendantes de l’intensité.

« Les travaux ménagers peuvent également compléter l’activité physique récréative chez les adultes plus âgés vivant actuellement dans la communauté dans les pays à revenu élevé en vue d’un vieillissement en meilleure santé.

« De futures études longitudinales et d’intervention sont nécessaires pour établir la causalité entre les activités ménagères et la santé fonctionnelle. »