Faire pipi ou ne pas faire pipi ? C’est une question qui concerne la vessie et le cerveau

Vous conduisez quelque part, les yeux rivés sur la route, lorsque vous commencez à ressentir une sensation de picotement dans le bas de votre ventre. Le Coca extra large que vous avez bu il y a une heure a traversé vos reins jusqu’à votre vessie. «Il est temps de s’arrêter», pensez-vous en cherchant une rampe de sortie.

Pour la plupart des gens, s’arrêter sur une aire de repos sur autoroute est une expérience profondément banale. Mais pas à la neuroscientifique Rita Valentino, qui a étudié comment le cerveau détecte, interprète et agit sur les signaux de la vessie. Elle est fascinée par la capacité du cerveau à capter les sensations de la vessie, à les combiner avec des signaux provenant de l’extérieur du corps, comme les images et les sons de la route, puis à utiliser ces informations pour agir – dans ce scénario, pour trouver un environnement social sûr. endroit approprié pour faire pipi. « Pour moi, c’est vraiment un exemple de l’une des belles choses que fait le cerveau », dit-elle.

Les scientifiques pensaient autrefois que notre vessie était gouvernée par un réflexe relativement simple : un interrupteur « marche-arrêt » entre le stockage de l’urine et son évacuation. « Maintenant, nous réalisons que c’est beaucoup plus complexe que cela », déclare Valentino, aujourd’hui directeur de la division des neurosciences et du comportement à l’Institut national de l’abus des drogues. Un réseau complexe de régions cérébrales qui contribuent à des fonctions telles que la prise de décision, les interactions sociales et la conscience de l’état interne de notre corps, également appelé intéroceptionparticipe à l’appel.

En plus d’être d’une complexité ahurissante, le système est également délicat. Les scientifiques estiment, par exemple, que plus d’un adulte sur dix souffre du syndrome d’hyperactivité vésicale, une constellation courante de symptômes qui comprennent l’urgence urinaire (la sensation d’avoir besoin d’uriner même lorsque la vessie n’est pas pleine), la nycturie (le besoin d’uriner fréquemment). visites nocturnes aux toilettes) et l’incontinence. Même si les traitements existants peuvent améliorer les symptômes chez certains, ils ne fonctionnent pas chez de nombreuses personnes, dit Martin Michelpharmacologue à l’Université Johannes Gutenberg de Mayence, en Allemagne, qui recherche des thérapies pour les troubles de la vessie. Développer de meilleurs médicaments s’est avéré si difficile que toutes les grandes sociétés pharmaceutiques ont abandonné leurs efforts, ajoute-t-il.

Cependant, récemment, une vague de nouvelles recherches ouvrent le champ à de nouvelles hypothèses et approches thérapeutiques. Bien que les thérapies pour les troubles de la vessie se soient historiquement concentrées sur la vessie elle-même, les nouvelles études désignent le cerveau comme une autre cible potentielle, explique Valentino. Combinée à des études visant à expliquer pourquoi certains groupes, comme les femmes ménopausées, sont plus sujettes aux problèmes de vessie, la recherche suggère que nous ne devrions pas simplement accepter des symptômes comme l’incontinence comme inévitables, dit Indira Mysorekar, microbiologiste au Baylor College of Medicine de Houston. On nous dit souvent que ces problèmes font simplement partie du vieillissement, en particulier chez les femmes – « et c’est vrai dans une certaine mesure », dit-elle. Mais de nombreux problèmes courants sont évitables et peuvent être traités avec succès, dit-elle : « Nous n’avons pas à vivre avec de la douleur ou de l’inconfort. »

Un équilibre délicat

La vessie humaine est, à la base, un sac extensible. Pour se remplir à pleine capacité (un volume de 400 à 500 millilitres (environ 2 tasses) d’urine chez la plupart des adultes en bonne santé), il doit subir l’une des expansions les plus extrêmes de tous les organes du corps humain, se dilatant environ six fois à partir de son état ridé et vide. .

Pour s’étirer aussi loin, la paroi musculaire lisse qui entoure la vessie, appelée détrusor, doit se détendre. Simultanément, les muscles du sphincter qui entourent l’ouverture inférieure de la vessie, ou urètre, doivent se contracter, selon ce que les scientifiques appellent le réflexe de garde.

Remplie ou pleine, la vessie passe plus de 95 pour cent de son temps en mode stockage, nous permettant d’effectuer nos activités quotidiennes sans fuites. À un moment donné, idéalement lorsque nous décidons qu’il est temps d’uriner, l’organe passe du mode stockage au mode libération. Pour cela, le muscle détrusor doit se contracter avec force pour expulser l’urine, tandis que les muscles du sphincter entourant l’urètre se détendent simultanément pour laisser l’urine s’écouler.

Depuis un siècle, les physiologistes se demandent comment le corps coordonne le passage entre le stockage et la libération. Dans les années 1920, un chirurgien nommé Frederick Barrington, de l’University College de Londres, est parti à la recherche de l’interrupteur marche-arrêt dans le tronc cérébral, la partie la plus basse du cerveau qui est reliée à la moelle épinière.

Travaillant avec des chats sous sédation, Barrington a utilisé une aiguille électrifiée pour endommager des zones légèrement différentes du pont, une partie du tronc cérébral qui gère les fonctions vitales comme le sommeil et la respiration. Lorsque les chats se sont rétablis, Barrington a remarqué que certains manifestaient un désir d’uriner – en se grattant, en tournant en rond ou en s’accroupissant – mais étaient incapables d’y aller volontairement. Pendant ce temps, les chats présentant des lésions dans une autre partie du pont semblaient avoir perdu toute conscience du besoin d’uriner, faisant pipi à des moments aléatoires et semblant surpris à chaque fois que cela se produisait. De toute évidence, le pont servait de centre de commande important pour la fonction urinaire, indiquant à la vessie quand libérer l’urine.