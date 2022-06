Faire passer l’expression de soi au niveau supérieur avec une expérience véritablement sur mesure – Samsung Global Newsroom

Depuis sa création, l’un des principes fondamentaux derrière Bespoke de Samsung Electronics a été d’enrichir des vies grâce à des conceptions créatives. À cette fin, Samsung collabore avec des designers et des artistes et encourage la participation des utilisateurs par le biais de concours de design mondiaux. Désormais, grâce aux dernières expériences de conception de Samsung, Bespoke fait passer la personnalisation à un niveau supérieur, offrant aux consommateurs la liberté de créer des designs qui reflètent vraiment leur personnalité.

Lisez la suite pour en savoir plus sur le parcours de conception de Bespoke et comment, grâce à une collaboration créative, la gamme est devenue un moyen d’expression de soi pour les artistes et les consommateurs.

Global par conception

L’inspiration créative se présente sous plusieurs formes. Dans le cadre de l’exploration en cours pour découvrir de nouvelles idées de conception, Samsung s’est inspiré d’artistes du monde entier. À partir de Corée en 2019, Samsung a collaboré avec des designers célèbres, tels que le designer de meubles Seungi Mun, l’architecte d’intérieur Hasuk Jang et les concepteurs d’espace et de stratégie Jong Kim et Teo Yang. Ensemble, ces visionnaires ont mené la campagne de conception originale mettant en évidence les fonctionnalités adaptables et personnalisables des appareils Bespoke.

À partir de là, l’inspiration pour le design sur mesure s’est aventurée en dehors de la Corée. En 2021, l’illustrateur français Thibaud Hérem et l’artiste américain Andy Rementer ont introduit l’architecture européenne et le pop art dans les conceptions de réfrigérateurs sur mesure, qui sont tous deux disponibles dans le monde entier aujourd’hui. De plus, plus tôt cette année, Alex Proba, fondatrice du studio de design StudioPROBA basé à Brooklyn et à Portland, a créé ses propres panneaux de réfrigérateur Bespoke en édition limitée. Proba a utilisé des couleurs et des formes trouvées dans la nature pour exprimer la joie à travers ses conceptions de panneaux — Les panneaux de Proba sont également disponibles pour le plaisir des consommateurs. Grâce à de telles collaborations, les artistes ont contribué à faire évoluer le langage du design sur mesure en insufflant leurs propres styles artistiques.

L’inspiration mondiale pour le design est également venue sous la forme d’une représentation culturelle. Aux États-Unis, Samsung a introduit des conceptions de panneau pour le réfrigérateur 4-Door Flex™ basées sur les étoiles et les rayures du drapeau américain pour célébrer le Jour de l’Indépendance de la nation le 4 juillet.

De l’autre côté de l’étang, même la reine d’Angleterre a été citée comme source d’inspiration. En mai, Samsung a publié des panneaux en édition limitée avec les motifs du drapeau Union Jack pour les utilisateurs sur mesure au Royaume-Uni pour célébrer le jubilé de platine de sa majesté la reine Elizabeth II.

Fait par les consommateurs, pour les consommateurs

Un aspect clé de l’expansion de l’éthique du design sur mesure a été l’écoute des consommateurs. Par exemple, Samsung a lancé un concours de design mondial, offrant aux consommateurs des panneaux de réfrigérateur sur mesure comme toile vierge pour l’expression de soi.

Les concours ont commencé en Corée avec le rendez-vous #BESPOKE en 2019. Samsung s’est rendu dans les rues branchées de Hongdae, à Séoul, avec un événement pop-up de 3 jours pour lancer le concours de design, rejoint par des célébrités et des artistes. Les participants ont pu constater de visu la modularité des réfrigérateurs Bespoke dans diverses configurations et ont été encouragés à créer leurs propres conceptions en explorant la liberté de conception. Également présent à l’événement, le graffeur de renommée mondiale Artime Joe de l’équipe d’art de rue Stick Up Kids a réalisé un dessin en direct sur des panneaux de réfrigérateur.

Avec plus d’un millier de créations couvrant tout, des scènes de l’histoire de la Corée à l’art abstrait moderne, le concours s’est terminé avec l’annonce des trois premiers gagnants dans la salle d’exposition #ProjectPRISM sur le site Samsung Digital Plaza Gangnam. Plus tard, les gagnants ont également été invités à présenter leur travail à des designers du monde entier lors du Salon du meuble de Milan.

Les concours ont également fait leur marque en septembre 2021, avec des concours organisés à Singapour et dans le monde depuis le Royaume-Uni, suivis du Vietnam en décembre. Suite à cela, Samsung a également lancé un concours de design aux Émirats arabes unis plus tôt cette année.

À Singapour, Samsung a demandé aux artistes locaux Candice Phang, Michael Mindflyer, Tan Zi Xi ainsi qu’au détaillant de meubles Commune et à la société de design d’intérieur Rooot Studio de créer des conceptions de panneaux comme source d’inspiration avant le concours #BespokeDesignedByYou. Après avoir exposé leurs œuvres, les trois artistes – Phang, Mindflyer et Xi – ont également participé en tant que juges au concours, où ils ont sélectionné un gagnant du grand prix.

En septembre, Samsung avec le magazine Wallpaper* au Royaume-Uni a organisé un concours mondial de design, attirant 1 581 soumissions. Les 50 meilleurs designs ont été sélectionnés par un panel de juges composé de dirigeants de Samsung, du rédacteur en chef de Wallpaper* ainsi que d’artistes locaux. À partir de là, les entrées ont été réduites à 15 grâce à un vote populaire des consommateurs. Les designs gagnants ont été exposés dans l’espace Samsung KX à Londres tout au long de 2021.

Samsung, au Vietnam, a lancé le concours de design Bespoke Be You en collaboration avec la Vietnam Design Association (VDAS) et une communauté d’étudiants en design. Les participants ont été poussés aux limites de leur créativité et chargés de créer des espaces de cuisine mettant en valeur les possibilités de conception infinies de Bespoke. Dix experts en design et professeurs des domaines du design d’intérieur et de l’architecture ainsi que des représentants d’organisations, d’associations internationales de design et d’agences médiatiques ont servi de juges pour ce concours.

Aux Émirats arabes unis, Samsung a présenté le concours #InspireByTheNation, qui célébrait la nation et son caractère unique avec des conceptions de panneaux reflétant des identificateurs culturels importants tels que les paysages, les aliments et l’architecture. Les influenceurs locaux de la cuisine et du style de vie Jacob Abrian et Nisrine EL Lababidi, ainsi que le célèbre chef Alexandros Sperxos, ont participé en tant que juges experts pour sélectionner les trois meilleurs gagnants de l’événement.

À la base, Bespoke s’est développé comme une identité de marque capable de transcender les géographies et les cultures. Grâce à l’inspiration du design d’artistes du monde entier, Bespoke est devenu le reflet de la diversité et de la créativité de sa base de consommateurs.

Au-delà de la possibilité de décorer la maison

Outre le design, le rôle de la technologie est également poussé à l’extrême avec le Bespoke. En 2021, Samsung a lancé le service de recommandation de couleurs Bespoke Creator AI en Corée, qui contribue à rendre la conception des appareils plus accessible grâce à l’utilisation de la technologie AI. L’IA analyse les photos que les consommateurs téléchargent de leur maison pour développer des recommandations de couleurs qui correspondent le mieux à leur environnement.

Apporter une véritable personnalisation sur mesure

S’appuyant sur le succès des collaborations et des concours, Samsung a lancé MyBespoke, offrant aux utilisateurs nord-américains une chance d’exprimer leur individualisme en concevant leurs propres panneaux de réfrigérateur Bespoke du début à la fin.

Pour commencer, trois influenceurs ont participé à la conception des panneaux du réfrigérateur Bespoke French Door. Plus tard cette année, MyBespoke sera ouvert au public nord-américain, marquant la première fois que les utilisateurs auront la possibilité de créer des panneaux vraiment uniques pour les réfrigérateurs Bespoke.

En s’inspirant d’artistes, en utilisant une technologie de pointe et en lançant une expérience de conception personnalisable, Samsung espère transformer les appareils électroménagers traditionnels en pièces maîtresses. Samsung innove constamment pour proposer des appareils grand public qui rendent la vie à la maison plus personnelle et pratique. En savoir plus sur les appareils sur mesure et leurs designs inspirants sur Samsung.com.