Faire passer le bien-être social et le climat avant la croissance économique

Une personne profite de la vue assise sur un banc au bord du lac Tuz au coucher du soleil à Ankara, en Turquie, le 12 février 2021. Esra Hacioglu | Agence Anadolu | Getty Images

LONDRES – Un groupe d’économistes, d’écologistes et d’anthropologues cherche à remettre en question un élément central de la politique économique mondiale – que plus c’est mieux. Le mouvement «décroissance» a reçu une attention renouvelée à la suite de la pandémie de coronavirus après que la propagation du virus l’année dernière ait coïncidé avec la pire récession économique depuis la Grande Dépression des années 1930. Pourtant, alors que les décideurs politiques accordent la priorité à un rebond économique, les chercheurs soutiennent une idée qui pousse le bien-être social et écologique au détriment d’un système qui poursuit une croissance économique implacable. La décroissance obligerait les sociétés à abandonner l’idée que la variation en pourcentage du produit intérieur brut est un indicateur précis du progrès, et à apprendre à vivre mieux tout en produisant moins. Giorgos Kallis, économiste écologique et grand partisan de la décroissance, a déclaré à CNBC par téléphone que le mouvement « est une critique de l’idée que la croissance économique est considérée comme quelque chose de bon et de nécessaire. Au lieu de cela, nous pensons qu’elle fait partie de notre crise et de nos problèmes actuels. . « Kallis a pris soin de souligner que le mouvement de décroissance n’appelait pas à une réduction des revenus personnels, ajoutant que les pays à revenu élevé disposaient déjà de ressources plus que suffisantes pour assurer une bonne vie à tous.

Ce que les gens qui rejettent la décroissance ne prennent pas en compte, c’est que la croissance économique n’est tout simplement pas viable en tant que mécanisme de prospérité future. En fait, il est associé au futur cataclysme. Julia Steinberger Économiste écologique

« En tant que société, nous sommes tellement enfermés dans l’idéologie de la croissance qu’il devient presque impossible pour quiconque de la remettre en question. Le Growthnisme a une sorte de caractère totalitaire, au point d’empêcher la pensée critique », Jason Hickel, anthropologue économique et senior professeur à Goldsmiths, Université de Londres, a déclaré à CNBC par téléphone. « Nous devons pouvoir avoir une conversation ouverte et démocratique à ce sujet. »

Qu’est-ce que la décroissance essaie de faire?

L’objectif de la décroissance est de recadrer les objectifs de l’humanité pour faire face à l’urgence climatique en réduisant considérablement l’utilisation globale de l’énergie et des ressources pour le remettre en équilibre avec le monde vivant. Dans le même temps, l’idée cherche à réduire les inégalités et à améliorer le bien-être, grâce à des mesures telles que des garanties d’emploi, une semaine de travail plus courte et potentiellement un revenu de base universel. Dans la pratique, cela entraînera probablement un ralentissement de la croissance du PIB ou peut-être même une réduction du PIB, mais les chercheurs estiment que cela ne devrait pas être une source de préoccupation car le PIB n’est pas un indicateur du progrès.

Le seigle pousse dans un champ près de Lausitz Energie Kraftwerke AG et Lausitz Energie Bergbau AG (LEAG) à Cottbus, Brandebourg, Allemagne. Soeren Stache | alliance d’images via Getty Images

Les partisans de la décroissance sont prompts à souligner que l’idée est fondamentalement différente d’une récession puisque la décroissance est une réduction planifiée de l’utilisation de l’énergie et des ressources. Une récession, cependant, est un événement imprévu qui peut exacerber les inégalités et réduire le bien-être. «En fin de compte, c’est le point central de la décroissance. À l’heure actuelle, nous supposons que chaque secteur de l’économie doit croître, tout le temps, que nous en ayons besoin ou non. nous devons en fait croître, comme les transports publics et les énergies renouvelables, et quels secteurs sont clairement trop grands et devraient être réduits: comme la production de SUV, les voitures privées, l’industrie de l’armement, la publicité, etc. « , a déclaré Hickel. « Des pans énormes de notre économie sont totalement sans rapport avec le bien-être humain. Nous devons nous demander: voulons-nous vraiment poursuivre la croissance globale si cela met notre planète – et notre civilisation – à un risque aussi extraordinaire? Nous devons être plus intelligents que cela . «

En quoi est-ce important?

En un mot: le climat. Ceux qui poussent à la décroissance pour se généraliser soutiennent que le système économique actuel sacrifie à la fois les personnes et les environnements à un moment où tout, du changement des conditions météorologiques à la montée du niveau de la mer, a une portée mondiale et une nature sans précédent. « Nous avons un système qui non seulement n’apporte pas d’avantages sociaux, mais qui accélère également les catastrophes planétaires », a déclaré Julia Steinberger, économiste écologique et professeur à l’Université de Lausanne, par téléphone à CNBC.

Les gens tiennent des pancartes appelant le président Joe Biden à soutenir un New Deal vert et à mettre fin à son soutien aux pipelines et à l’industrie des combustibles fossiles. Tim Evans | NurPhoto | Getty Images

Steinberger, qui est également l’auteur principal du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat de l’ONU, a déclaré: «Nous parlons d’une catastrophe planétaire qui est vraiment cataclysmique dans ses dimensions. Sur notre trajectoire actuelle, nous parlons du changement climatique mettant en danger environ la moitié des toutes les plantes et toutes les espèces d’insectes, ainsi qu’un quart des espèces de vertébrés, au cours du siècle. « « Ce que les gens qui rejettent la décroissance ne prennent pas en compte, c’est que la croissance économique n’est tout simplement pas viable en tant que mécanisme de prospérité future. En fait, elle est associée à un cataclysme futur. »

Qu’en est-il des arguments contre?

Dans un webinaire intitulé « Going for Growth » le 8 février, John Van Reenan, professeur d’économie à la London School of Economics, a cherché à défendre la croissance économique contre les critiques selon lesquelles elle est inévitablement mauvaise pour l’environnement. L’économiste a déclaré qu’il y avait trois considérations pour lesquelles il serait important de mettre l’accent sur la croissance pour faire face à l’urgence climatique. Il a cité l’importance de l’innovation verte, des mesures de croissance plus appropriées qui intègrent l’épuisement du capital naturel et a fait valoir qu’une bonne croissance de la productivité serait plus susceptible de coïncider avec une volonté politique d’adopter des politiques climatiques. «Pour toutes ces raisons, je ne pense pas qu’il y ait un lien nécessaire entre la croissance et la dégradation de l’environnement. En fait, je pense que la croissance peut être un moyen de nous aider à faire face aux problèmes auxquels nous sommes confrontés avec le changement climatique si nous pensez à la croissance de la bonne manière », a déclaré Van Reenan.

Un homme portant un masque à titre préventif contre la propagation du Covid-19 se promène à Londres. May James | Images SOPA | LightRocket via Getty Images

Interrogé sur le concept de décroissance, Van Reenan a déclaré à CNBC que pour un individu, il se pourrait bien que choisir de consommer moins puisse le rendre plus heureux. « Mais, imposer la décroissance à la société dans son ensemble va être difficile. » « Se faire dire que vous devriez vous habituer à ne pas être mieux loti que vos parents est un message difficile à transmettre. Je ne pense pas non plus que ce soit nécessaire: comme je l’ai dit, je pense que nous pourrions stimuler la croissance grâce à de meilleures politiques – nous n’avons pas à accepter cela est inévitable », a-t-il déclaré. Les partisans de la décroissance ont rejeté cette critique, arguant que beaucoup de personnes dans le monde sont déjà sur une trajectoire d’accumulation de richesse beaucoup plus faible que leurs parents et grands-parents – soulignant le fait que cela s’est produit dans une économie axée sur la croissance.

Où allons-nous à partir d’ici?