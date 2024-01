Faire passer GenAI dans les paiements du point de discussion à la fonctionnalité

De l’éducation aux affaires en passant par les soins de santé, les opportunités offertes par l’intelligence artificielle sont illimitées – du moins selon les partisans de la technologie.

Mais qu’en est-il des spécificités des applications réelles de l’IA ?

“Je pense que l’impact sur les paiements est assez important” ID IA fondateur et PDG Shaunt Sarkissian » a déclaré Karen Webster, PDG de PYMNTS, lors d’une discussion pour la série « Quelle est la prochaine étape en matière de paiements : paiements et IA générative ».

« Il existe un fruit à portée de main que sont la gestion de la fraude et le KYC. [know your customer],” il expliqua. « Vous voyez déjà des gens essayer de lutter contre la fraude à l’identité synthétique… la sécurité va être un thème majeur. »

Il a ajouté qu’en plus de contribuer à renforcer les défenses anti-fraude et à rendre les paiements plus sécurisés, l’IA générative aura également un impact positif en automatisant les processus de paiement et en améliorant le service client.

C’est en partie pourquoi 2024 est de plus en plus considérée comme une période cruciale pour mettre en œuvre des stratégies d’IA générative et récolter les bénéfices qu’elles offrent.

Il reste cependant des défis à relever, notamment gagner la confiance des clients et garantir le respect des réglementations.

Révolutionner les paiements et les services financiers

GenAI est également appelé à révolutionner les processus de paiement en les rendant plus automatisés et plus efficaces, a noté Sarkissian.

“Qu’il s’agisse de suggérer un itinéraire pour les messages de paiement ou des choses de ce genre, vous commencerez à voir beaucoup de ces éléments positifs faire surface”, a-t-il déclaré. « Nous assistons déjà à une fusion du concept de réseau de réseaux. … Que peuvent faire de manière proactive ces réseaux qui facilitent les transactions pour ajouter l’IA à leurs couches ?

Des tâches telles que remplir des formulaires de virement bancaire et suggérer un itinéraire pour les messages de paiement peuvent être accélérées grâce à l’IA. Cette automatisation permettra non seulement de gagner du temps, mais réduira également les risques d’erreurs, a déclaré Sarkissian. De plus, l’intégration de l’IA dans l’orchestration et le routage des paiements peut optimiser les processus, entraînant des économies de coûts et des recommandations personnalisées pour les clients.

Tout en discutant du potentiel de l’IA générative, Sarkissian a souligné l’importance de tirer les leçons des mises en œuvre précédentes de l’IA. Il a noté que les outils de gestion financière personnelle et les robots-conseillers, qui faisaient partie de la vague précédente d’IA, avaient eu des résultats mitigés et une adoption modeste sur le marché.

“La valeur ne répondait pas aux attentes”, a déclaré Sarkissian. “Et le coût est un problème en l’absence de valeur.”

Pour garantir le succès de l’IA générative, les institutions doivent se concentrer sur la création de valeur individualisée et éviter de simplement ajouter un vernis technologique aux solutions existantes. Sarkissian a souligné la nécessité d’outils d’IA interactifs qui collectent davantage de données et fournissent des résultats personnalisés aux clients.

Implémentation de GenAI

L’IA peut être utilisée pour rationaliser des processus tels que l’octroi et la souscription de prêts, mais les réglementations et règles fiduciaires doivent être prises en compte, a-t-il déclaré. Lorsqu’il s’agit de garantir l’exactitude et la fiabilité des conseils financiers générés par l’IA, les institutions devront peut-être chercher des refuges et étendre les mesures de conformité.

Le déploiement de l’IA générative dans les paiements et les services financiers se heurte à divers obstacles. Les institutions abordent souvent les nouvelles technologies avec prudence, a déclaré Sarkissian, compte tenu des risques potentiels encourus. Cependant, l’intégration des chatbots dans les services bancaires et financiers a contribué à ouvrir la voie à des outils d’IA plus interactifs.

Pourtant, même si certaines tâches liées aux paiements et aux services financiers peuvent être automatisées, les interactions à forte valeur ajoutée, telles que l’intégration de grands comptes, nécessitent une touche humaine.

“Il est important de considérer le point final de l’interaction automatisée, là où l’IA s’arrête”, a déclaré Sarkissian.

Les institutions financières doivent soigneusement réfléchir à la manière d’intégrer l’IA générative dans leurs environnements existants et garantir la qualité des données d’entrée pour une prise de décision efficace, a déclaré Sarkissian.

Mais le plus important, en matière d’IA générative, c’est que les entreprises utilisent 2024 pour se lancer.

« Vous ne pouvez pas rester devant le train de l’innovation », a déclaré Sarkissian. “Il existe une tendance naturelle, en particulier parmi les banques, à geler, réfléchir, puis mettre en œuvre.”

“2024 est une année pour dépasser le communiqué de presse et commencer à faire quelque chose avec l’IA”, a-t-il ajouté. «J’espère que la plupart des banques et des institutions financières ont passé une bonne partie de l’année 2023 à se familiariser avec la technologie, à analyser les fournisseurs et les outils pour déterminer ce qu’elles vont mettre en œuvre.»

Sarkissian prédit qu’en raison des exigences de conformité et de la nature sensible des données traitées par les institutions financières, de nombreuses organisations formeront elles-mêmes des modèles pour mettre en œuvre leurs propres systèmes internes.

« Il faut commencer », dit-il. « Vous devez commencer à mettre ces outils à disposition. »