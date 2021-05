«  Faire partie de l’émission est une bénédiction  », déclare Shivangi Joshi à propos de «  Yeh Rishta Kya Kehlata Hai  », qui a 12 ans

L’émission emblématique de Rajan Shahi, «Yeh Rishta Kya Kehlata Hai» (YRKKH), fonctionne avec succès depuis plus d’une décennie. Shivangi Joshi, qui joue le rôle principal de Naira Goenka dans la fiction et maintenant Seerat, partage que le spectacle a été une expérience qui a changé la vie. « C’est incroyable de faire partie d’une telle émission historique à la télévision indienne. J’ai le privilège de partager un espace avec certains des meilleurs acteurs, équipes et créateurs de l’industrie. Faire partie de Yeh Rishta… est une bénédiction. »

Elle continue: «Chaque jour sur le plateau a été merveilleux, chaque scène est spéciale pour moi. Mais si je devais me souvenir de l’un de mes favoris, ce doit être Kaira (les fans appellent la paire principale de l’émission Kaira — Kartik , joué par Mohsin Khan et Naira ensemble) des moments et des performances en Grèce et au Rajasthan. Ce fut une expérience passionnante pour moi. » Les fans de Kairav ​​jouent un rôle énorme dans le succès de YRKKH, et le message que l’acteur veut leur donner est: « Des millions et des billions d’amour et de câlins pour eux toujours. » Shivangi dit que l’USP de la série est le récit lui-même, pour commencer. « Merci à notre mentor et producteur Rajan Shahi monsieur qui comprend ce qu’il faut pour impressionner le public. De plus, l’histoire unique, la présentation et les brillantes performances des acteurs constituent une expérience extraordinaire », ajoute-t-elle. Demandez comment elle maintient sa positivité au milieu les défis et elle partage: «Chaque jour est une leçon à apprendre, à retenir et à surmonter, que ce soit les jours où vous travaillez ou lorsque vous êtes en congé. L’année dernière m’a empêché de travailler pendant quelques mois, mais m’a réuni avec toute ma famille. Je travaillais sur moi-même, j’étais absorbé par les travaux ménagers et je passais du temps avec moi-même. Ce sont les meilleurs sentiments que l’on devrait également ressentir. Ces temps sans précédent nous ont appris beaucoup de choses. « Louant Rajan Shahi, Shivangi dit: » Il est au-delà des mots. Il est mon mentor, une figure paternelle pour moi, un fervent partisan de la narration et un visionnaire. Rajan monsieur nous rassemble tous, nous motive à faire mieux et maintient également un environnement sain sur le plateau. Lorsque vous avez un lieu de travail heureux et sain, les ondes positives se traduisent dans votre travail et s’affichent également à l’écran. «