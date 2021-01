Google a récemment finalisé son acquisition de la société d’appareils portables FitBit hier. L’acquisition intervient dans le cadre d’enquêtes contre l’accord en Australie et aux États-Unis en raison des craintes que Google fasse un monopole dans l’espace des appareils portables Android. Google avait précédemment obtenu une approbation antitrust de l’UE pour son offre Fitbit après avoir accepté des restrictions sur la façon dont il utilisera les données relatives à la santé des clients. Juste après que Google ait finalisé son acquisition de FitBit pour 2,1 milliards de dollars, le PDG de la société de vêtements, James Park, a envoyé une lettre ouverte disant que leurs données seront protégées par Google.

Dans sa lettre, Park a déclaré que l’acquisition de Google aidera FitBit « à innover plus rapidement, à offrir plus de choix et à fabriquer des produits encore meilleurs ». Il a également réitéré la promesse de FitBit sur la confidentialité et a déclaré que les appareils continueraient à fonctionner avec les smartphones Android et iOS. « J’écris aujourd’hui pour vous informer que Fitbit fait désormais officiellement partie de Google. C’est un moment incroyablement excitant pour nous en tant qu’entreprise et pour notre communauté d’utilisateurs Fitbit à travers le monde », indique la lettre.

Sensationnel. Un voyage de 14 ans entre dans un nouveau chapitre. Tant d’émotions mais merci à mon co-fondateur Eric, tout le monde à @fitbit, et tous nos utilisateurs qui étaient en voyage avec nous https://t.co/xvPdxph4Ol – James Park (@parkjames) 14 janvier 2021

Dans sa lettre, Park est également entré dans l’histoire de FitBit, sur le chemin parcouru par l’entreprise au cours des 13 dernières années. Il a déclaré que la société avait été fondée avec un objectif simple en tête: rendre tout le monde en meilleure santé dans le monde. Park a déclaré que depuis l’expédition du tracker Fitbit original en 2009, la société a vendu plus de 120 millions d’appareils dans plus de 100 pays.

«Dans certains cas, nos utilisateurs nous ont dit que nous avions même contribué à sauver des vies. Ensemble, nous avons fait 275 billions de pas et enregistré plus de 15 milliards d’heures de sommeil», a déclaré Park.

En outre, il a exprimé son enthousiasme pour le temps à venir de la marque. « Ce n’est que le début, car faire partie de la famille Google signifie que nous pouvons faire encore plus pour vous inspirer et vous motiver dans votre cheminement vers une meilleure santé. Nous serons en mesure d’innover plus rapidement, d’offrir plus de choix et de créer des produits encore meilleurs pour répondez à vos besoins en matière de santé et de bien-être. «

« Je ne doute pas que cette acquisition créera tant d’opportunités. Mais je veux aussi que vous sachiez que la plupart des choses que vous connaissez et aimez chez Fitbit resteront les mêmes. Nous resterons déterminés à faire ce qui est juste, à mettre votre la santé et le bien-être sont au cœur de tout ce que nous faisons et d’offrir une approche unique avec des choix qui fonctionnent à la fois sur Android et iOS », a déclaré Park dans sa lettre.

En outre, le co-fondateur de FitBit a remercié les utilisateurs d’avoir «laissé l’entreprise faire partie de leur vie et de leur cheminement sain».