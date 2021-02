Natalie Portman appelle le New York Post pour un article publié jeudi sur leur filiale, Page Six, alléguant que l’actrice était enceinte.

« Hé, donc je ne suis pas du tout enceinte … », a écrit Portman, 39 ans, sur Instagram Stories vendredi avec une capture d’écran de l’article de Page Six. « … mais apparemment, il est toujours acceptable en 2021 pour quiconque de spéculer et de commenter la silhouette d’une femme quand il le souhaite?

L’article de Page Six présentait des photos de l’actrice de Marvel portant un débardeur bleu et des leggings gris et notait que Portman était à Sydney en train de filmer « apparemment avec une bosse de bébé ».

Portman a deux enfants, Alpeh, 9 ans, et Amalia, 3 ans, avec son mari, le danseur français Benjamin Millepied.

Ce n’est pas la première fois que l’actrice lauréate d’un Oscar parle de l’image corporelle et de la manière inappropriée dont la société traite les jeunes célébrités.

Portman, qui a commencé à jouer à l’âge de 12 ans, a réfléchi à sa carrière à Hollywood et a discuté de l’impact négatif d’une attention indésirable sur le podcast «Armchair Expert With Dax Shepard» en décembre.

Dans son rôle en 1996 de Marty, 13 ans, dans « Beautiful Girls », dans lequel son personnage forme une relation avec un homme plus âgé (joué par Timothy Hutton), Portman a déclaré qu’elle « était parfaitement consciente du fait que j’étais dépeinte … comme cette figure «Lolita» », faisant référence à la fillette de 12 ans du livre de Vladimir Nabokov de 1955, qui était sexuellement impliquée avec un homme d’âge moyen.

Elle a ensuite refusé le rôle tristement célèbre de Lolita dans l’adaptation cinématographique d’Adrian Lyne en 1997.

« Être sexualisée en tant qu’enfant, je pense, m’a éloigné de ma propre sexualité, parce que cela m’a fait peur », a-t-elle poursuivi, ajoutant que la seule façon de se sentir « en sécurité » était de « dire » je suis conservatrice « et ‘Je suis serieux.' »

Le premier crédit d’acteur de Portman, « The Professional », est sorti en 1994, alors que Portman n’avait que 13 ans.

Contributeur: Jenna Ryu

