Faire mes débuts de reportage sur le tapis rouge (enfin, bleu)

Times Insider explique qui nous sommes et ce que nous faisons et donne un aperçu des coulisses de la façon dont notre journalisme se rassemble. La semaine dernière, je me suis retrouvé éveillé aux petites heures du matin, cherchant anxieusement sur Google des choses comme “que porter pour couvrir une première de film” et “des idées de questions sur le tapis rouge”. Katie Van Syckle, rédactrice en chef du New York Times, m’avait envoyé un message plus tôt dans la journée avec deux questions : Étais-je libre le lendemain soir, et si oui, serais-je partante pour couvrir la première à New York de “The Whale, » le nouveau film sombre du réalisateur Darren Aronofsky sur un homosexuel reclus souffrant d’obésité sévère, pour le bureau Styles ? L’article qui en a résulté, qui a été publié en ligne la semaine dernière, était le premier d’une nouvelle colonne Styles intitulée Quick Question, qui emmène les lecteurs dans les coulisses des tapis rouges, des dîners de gala et d’autres événements étoilés. En plus de mon travail quotidien au Times en tant que rédacteur en chef du bureau de rédaction flexible, un groupe d’environ 18 rédacteurs généraux qui éditent des textes à travers la salle de rédaction, je contribue fréquemment au bureau de la culture du Times. Pourtant, je n’avais jamais été à une fête à New York tout à fait comme celle-ci – et je n’en avais certainement jamais couvert une.

J’ai accepté et j’ai demandé à Katie : Que dois-je porter ? Combien de temps aurais-je pour parler à chaque personne ? Combien de temps dois-je rester à l’after party ? Katie, qui a couvert au moins une centaine de ces événements au cours de sa carrière, a patiemment répondu à chacun d’eux : « un regard », environ trois minutes chacun et jusqu’à ce que j’aie capturé la scène. Elle a également ajouté un peu de ses propres conseils : préparez trois questions pointues, plus une sauvegarde. Après avoir fait quelques recherches sur le film, qui est susceptible de gagner sa star, Brendan Fraser, son premier Oscar, j’en ai réfléchi à quelques-unes : quelle était, selon les acteurs et les créateurs du film, la valeur des films qui ont défié et poussé le public à une époque de L’ubiquité de Marvel et la fatigue des suites ? Les Oscars devraient-ils suivre les étapes des Gotham Awards de la nuit précédente, dont les catégories de prix d’acteur sont neutres en matière de genre? J’ai cherché sur Google des photos des acteurs et des créateurs du film pour les reconnaître rapidement et finalement, vers 3 heures du matin, je me suis endormi. Le lendemain après-midi, j’ai appris que j’étais peut-être trop préparé lorsque quelque chose appelé une feuille de visage – une liste des participants attendus avec leurs rôles et leurs portraits, généralement fournie aux journalistes pour les premières – est arrivé dans ma boîte de réception d’A24, le studio de cinéma et de télévision hébergeant le un événement. J’ai aussi atterri sur une tenue : un manteau habillé noir, une robe pull à col roulé vert, des leggings noirs et des bottines à talons noires.

Ensuite : passez le temps. Je suis arrivé à Alice Tully Hall à 18 heures pour un tapis de 18h15 – qui était bleu océan, pas rouge – et j’ai pris ma place parmi les journalistes et la ligne correspondante de cartes plastifiées sur le sol : Variety, Letterboxd, W Magazine, et le mien, le New York Times. Le premier à arriver de ceux sur ma liste “à interviewer” était Samuel D. Hunter, le scénariste. Alors qu’il descendait le tapis, s’arrêtant pour poser pour des photos, je savais que j’aurais un temps limité, mais j’étais prêt. “Quelle a été votre première expérience de chagrin d’amour et qu’avez-vous fait?” J’ai éclaté de manière inattendue quand il est arrivé vers moi, sans même un mot de bonjour. “Alors ok!” il a dit. J’ai grimacé.