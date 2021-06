Alors que le président américain Joe Biden rencontre son homologue russe Vladimir Poutine à Genève, la candidate présidentielle déchue Hillary Clinton semble vouloir s’assurer que les relations entre les nations restent mauvaises.

Biden et Poutine se sont rencontrés mercredi en Suisse pour discuter de questions telles que la politique étrangère, le changement climatique, la pandémie de Covid-19 et la cybersécurité, lors d’un sommet que les deux hommes espèrent dégeler des relations glaciales entre les deux pays.

Cependant, tout le monde ne veut pas que cette relation soit dégelée. L’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton, l’une des voix les plus fortes derrière les théories du complot réfutées sur Trump-Russie « connivence» et les allégations de «le piratage » qui a sévi au lendemain des élections américaines de 2016, a émergé le même jour sur Morning Joe de MSNBC pour déclarer que quiconque oserait remettre en question les résultats du vote de 2020 était « faire le travail de Poutine. «





Appeler le dirigeant russe « le grand perturbateur, » Clinton – qui n’occupe désormais aucun poste politique, qu’il soit nommé ou élu – a commencé à exiger de Moscou, blâmant « Vladimir » pour « laisser les cybercriminels attaquer notre infrastructure » et menaçant « conséquences encore plus graves » si la Russie ne parvenait pas à plier le genou devant Biden.

« Laissez-nous vous dire ce que nous n’allons plus respecter, et il y aura des conséquences, et ne nous testez pas« , a-t-elle déclaré que Biden avertirait Poutine, continuant: « Assurons-nous que vous compreniez que les États-Unis sont de retour, nous n’allons pas être mis en danger et minés par des gens qui, pour une combinaison de raisons, se tournent vers vous parce que vous êtes un autoritaire et qu’ils aiment ça d’une manière ou d’une autre, ou souhaiteraient qu’ils le soient.. «

Bien qu’elle n’ait pas précisé quel genre de « conséquences« arriverait à Poutine s’il ne faisait pas ce qu’on lui disait, a-t-elle suggéré »allonger[ing] vers le bas quelques marqueurs avec Poutine et puis suivez[ing] avec eux. «





Apparemment, ne voyant aucune ironie dans l’un des vrais croyants les plus en vue du Russiagate accusant quiconque ose reproduire son comportement quatre ans plus tard de semer la discorde, Clinton a insisté sur le fait que ceux qui remettraient en question les résultats de 2020 le faisaient « semer la méfiance, semer la division, apporter aide et réconfort à ceux dans notre pays qui, pour une raison quelconque, sont non seulement perturbateurs mais très dangereux.«

Avec Poutine espérant expressément que le sommet de Genève pourrait mettre un terme aux réactions instinctives et blâmables qui émergent des États-Unis chaque fois que quelqu’un doit être blâmé pour « ingérence électorale » ou alors « cyber-attaques« , Clinton choisit le moment le plus inopportun pour se précipiter au secours de la démocratie américaine.

Clinton en particulier n’est peut-être pas la meilleure personne pour dicter les conditions de la cybersécurité, ayant utilisé un serveur de messagerie privé pendant son mandat de secrétaire d’État sous l’ancien président Barack Obama et ayant prétendument aidé à planifier le Russiagate dès le départ.

Une évaluation du renseignement russe, déclassifiée par le directeur américain du renseignement national John Ratcliffe l’année dernière, a semblé montrer que Clinton avait approuvé la proposition d’un conseiller de « »vilipender Donald Trump en attisant un scandale d’ingérence des services de sécurité russes” – bien que Ratcliffe ait souligné qu’il ne savait pas s’il y en avait “exagération ou fabrication» dans l’évaluation.

Clinton a également tenu à blâmer Trump pour «élever » une Poutine soi-disant en quête d’attention, oubliant peut-être que c’était sa propre campagne qui aurait fait un effort pour que Trump soit » élevé » lors des primaires de 2016, estimant qu’il serait facile à battre.

