Faire le bien est vraiment bon pour vous

Dès 1988, une analyse de 1 700 femmes bénévoles a révélé que 68 % d’entre elles disaient ressentir un sentiment de calme après avoir fait du bénévolat, semblable à ce qu’elles tiraient de l’exercice. Des décennies plus tard, des études ont utilisé des images IRM pour suivre l’activité cérébrale afin d’expliquer pourquoi. Dans une petite étude portant sur 19 personnes, le simple fait de faire un chèque à une association caritative a allumé le système de récompense mésolimbique du cerveau, envoyant des produits chimiques de bien-être dans le corps. Lorsque cette générosité est pratiquée en face à face, les niveaux d’ocytocine (l’hormone calmante libérée lorsqu’une mère allaite son bébé) et d’endorphines analgésiques augmentent également, explique Post.

C’est bon pour votre corps aussi, déclare Stephen G. Post, PhD, auteur de Les dons cachés de l’aide . “Nous avons commencé à découvrir qu’il se passe quelque chose, physiologiquement, dans ce processus d’aide aux autres qui rend les gens non seulement plus heureux, mais aussi en meilleure santé”, déclare Post.

Si vous avez déjà servi le dîner de Thanksgiving dans un refuge, sonné la cloche pour l’Armée du Salut, enfilé vos baskets pour une course/marche caritative ou fait un don à une organisation à but non lucratif préférée, vous vous souvenez probablement d’un moment où vous vous êtes senti comme si vous l’aviez fait quelque chose de bien. Les spécialistes des sciences sociales appellent ce sentiment de satisfaction le « high de l’assistant ».

Comment choisir une activité bénévole

Vous aimeriez aider. Mais avec tant d’organisations et de causes formidables, par où commencer ?

Recherchez des opportunités qui sont significatives pour vous et correspondent à vos intérêts et à votre personnalité. Vous souhaitez mettre à profit vos compétences professionnelles ? Préférez-vous faire quelque chose d’actif et de plein air, comme nettoyer un parc ou aider à construire un sentier, ou une activité intérieure plus calme comme aider un organisme d’alphabétisation ? Préférez-vous faire du bénévolat avec un grand groupe de personnes ou vous concentrer sur des projets plus petits ?